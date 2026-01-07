Un ómnibus de una empresa de turismo de 9 de Julio sufrió un despiste en ruta 5

En las primeras horas de la mañana del martes, se produjo el despiste de un micro de una empresa de turismo de la ciudad de 9 de Julio, en el cual, afortunadamente nadie resulto lesionado, ya que solo viajaba el chofer.

De acuerdo a lo que pudo averiguar Casares On Line, el micro había salido temprano de la ciudad de 9 de Julio con destino a Carlos casares ya que tenia turno para realizarle la VTV, pero en cercanías de Cambaceres, un camión, se habría cruzado de carril, haciendo que el chofer del micro realizara una maniobra evasiva para evitar el impacto, pero termino en el préstamo de la banquina, casi volcado sobre la cuneta.

El único ocupante del rodado resulto ileso, siendo la mayor complicación poder sacar el micro del lugar donde había quedado, pues una mala maniobra podría haber terminado dentro del agua volcado.

fuente y foto: Casares online