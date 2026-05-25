Francisco Martinez gano su primera carrera del Turismo Pista Clase 3

El piloto de 9 de Julio Francisco Martínez alcanzó este fin de semana el anhelo de aquel que se sube a un auto a correr y poder ganar una carrera. Para Francicso esto se concreto este domingo en la Clase 3 del Turismo Pista, tras una destacada actuación en el Autódromo Parque de la Velocidad de San Jorge, provincia de Santa Fe.

Martínez coronó un fin de semana inolvidable luego de haber conseguido el sábado su primera pole position dentro de la categoría y ratificar ese gran rendimiento en la jornada de del domingo con una victoria contundente, producto de una intensa carrera que tuvo lucha por la punta desde el inicio hasta la bandera a cuadros, y tal como se lo puede ver en el siguiente video.

El podio quedó conformado por Francisco Martínez en la primera posición, Luciano Farroni en el segundo lugar y Felipe Martini completando el tercer escalón, en una competencia que mantuvo la emoción durante toda la final.

El triunfo llega como el premio a un largo proceso de trabajo y esfuerzo, ya que el piloto nuevejuliense viene peleando y construyendo su camino dentro de la categoría desde el año 2022, atravesando distintas etapas y consolidando su crecimiento deportivo.

La victoria representa además un merecido reconocimiento al esfuerzo realizado junto a su equipo y a quienes lo acompañan en cada competencia, logrando finalmente alcanzar el objetivo de subir a lo más alto del podio en una de las categorías más competitivas del automovilismo nacional.

Sin dudas, un día que quedará marcado en la trayectoria deportiva de Francisco Martínez y que también genera orgullo para el automovilismo de 9 de Julio.