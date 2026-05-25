Naón el primer finalista de los Playoffs: espera por el ganador de San Martin-French

Se disputo este domingo el partido revancha de una de las semifinales de los Playoffs de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, donde en la localidad de Carlos María Naon, el local, Atlético Naón recibió a Once Tigres en busca de un lugar en la final, del torneo.

El partido, tenia el condimento de que el local estaba arriba 2 a 0 parcial. La visita debía hacer todo lo necesario para empatar o dar vuelta ese resultado. Sin embargo el encuentro termino empatado en cero, a pesar de que Once Tigre lo busco por todas las puntas, pero la defensa roja y el buen trabajo del arquero Bartoletti, hizo que no pudieran convertir los goles necesarios los dirigidos por Simón.

De esta manera el equipo dirigido por Luis «Gallego» González, de muy buena campaña, ya que gano el clasificatorio y ahora llega a la final de los Play Offs, espera conocer su rival en la final, que saldrá del partido que se disputara en la tarde de este lunes 25 a las 15:30hs en el Estadio Santiago Noe Baztarrica entre San Martin y French.