Docentes bonaerenses: María Laura Torre asumió al frente de Suteba y cerró la etapa Baradel

En el marco del Día de los Trabajadores de la Educación, el sindicato docente SUTEBA llevó adelante este sábado en el Teatro Argentino de La Plata el acto de asunción de su nueva conducción provincial para el período 2026-2030. La jornada marcó además el cierre de una etapa histórica dentro de la organización, con la despedida de Roberto Baradel tras 22 años al frente del gremio.

La nueva conducción surgió de las elecciones realizadas el pasado 13 de mayo, en las que la Lista Celeste-Violeta obtuvo un contundente respaldo al imponerse con el 76% de los votos. De esta manera, María Laura Torre asumió como nueva secretaria general del sindicato, acompañada por Mariana Cattaneo y Silvia Almazán como secretarias adjuntas.

Durante su discurso, Torre planteó los desafíos de esta nueva etapa y remarcó la necesidad de ampliar el rol sindical más allá de las demandas salariales. “Hay que discutir política pedagógica. Ir a las escuelas y habitarlas todos los días es parte de nuestra política sindical. No queremos un sindicato que solo pelee por los derechos de las y los trabajadores de la educación. Queremos un sindicato que dispute el sentido común y luche por la educación pública integralmente”, expresó.

lamante secretaria general sostuvo que “como decíamos en los 90, no queremos solo tener docentes con buenos sueldos cuando hay pibes que se mueren de hambre. Y no hay posibilidades de un proyecto educativo sin un proyecto de país que lo contenga”.

El cierre del acto estuvo a cargo de Baradel, quien se mostró visiblemente emocionado al despedirse de la conducción del gremio luego de más de dos décadas. Ante un teatro colmado de militantes y dirigentes sindicales, el histórico referente de Suteba afirmó: “Tenemos que transformar este país, derrotar a Milei, defender la universidad pública y transformar la escuela pública”.