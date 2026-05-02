Accidente en Ruta 46: un hombre resultó con lesiones leves tras caer del puente

Este 1° de mayo de 2026, personal policial fue comisionado por un llamado al 911 hacia la intersección de Aguirre y Ruta Provincial N° 46, donde se registró un siniestro vial. Por causas que aún se intentan establecer, un automóvil Volkswagen Gol Trend, conducido por Joaquín Bartiz, de 39 años, perdió el control y terminó cayendo desde la calzada hacia la zona inferior del puente.

En el lugar trabajó una dotación de Bomberos a cargo del oficial auxiliar Horacio Castromán, junto a personal del SAME. La médica Romiti asistió al conductor y dispuso su traslado consciente al nosocomio local.

Según se informó, el hombre presentaba lesiones de carácter leve y fue dado de alta tras recibir atención médica. Se investigan las circunstancias del hecho.

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