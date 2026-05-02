Con retrasos, inicio de lleno la cosecha de maíz y soja en 9 de Julio. Expectativas por la próxima siembra de trigo 26/27

Luego de las lluvias que se fueron dando durante el ultimo mes de abril en el partido de 9 de Julio con mas 250 mms según zona, en la ultima semana el clima colaboro en gran manera para que las cosechadoras ingresaran a pleno en lotes con maíz y soja, para la correspondiente trilla.

Acerca de la campaña 25/26, el Lic. Lisandro Torrens, Jefe de la AER INTA 9 de Julio, hizo un análisis en dialogo con El Regional Digital donde informo que en lo que refiere a maíz son las pocas hectáreas que pudieron sembrarse en el mes de octubre (maíz temprano), siempre y cuando el terreno lo permitió, por la inundación que tuvimos en el 2025.

Torrens delineo que esa agua en el perfil, hoy permite hablar de un rinde promedio por encima de los 10.000 kilos/ha. Era algo esperable, pero lamentablemente no hemos podido aprovechar la superficie plena con este escenario, dijo, y recordó que no se pudo sembrar por la inundación.

En cuanto al maíz tardío, informo, «nosotros estimamos aproximadamente que se han sembrado entre 40 y 50 mil hectáreas de maíz. Esa es la base de maíz que necesita 9 de julio, para la alimentación animal y el procesamiento de balanceados por parte de las empresas.

Este maíz tardío todavía no se entró a cosechar. Sí sufrió prácticamente todo el periodo crítico con cero precipitaciones (enero-febrero), por lo que es esperable que los rendimientos no sorprendan tanto como los los rendimientos de maíz temprano», analizo.

Soja: Rindes que no son el potencial

Consultado por soja, Torrens informo que recién estamos entrando a cosechar la soja que se pudo sembrar en fecha, fines de octubre, principio de noviembre.

Al cultivo se lo pudo hacer en buenas condiciones, se llego con el fertilizante( por los caminos), y obviamente también el clima fue acompañando a la soja. Quizás por ahí eh el maíz, como te comentaba, en el maíz, el rendimiento se define mucho antes que la soja. Entonces, las hojas por ahí en lo que fue el periodo crítico, que es el lleno de grano, comienza a principios del mes de febrero y se estira hasta mediados de marzo.

En cuanto al rinde «estamos escuchando rendimientos por arriba de los 4,000 kg., que por ahí está muy lejos de lo que es el potencial del cultivo, quizás hay muchos factores que no solo digamos lo climático, hay muchos factores que por ahí afectan cuando se esta llegando a ese potencial como puede no haber podido aplicar cierta tecnología que debemos aplicar al cultivo de soja.

Trigo: Cual es el rinde de indiferencia que se requiere

Finalmente, Torrens fue consultado por El Regional Digital sobre la próxima siembra de cultivos de invierno – trigo y cebada -. El referente de INTA recordó que como «es de público conocimiento que la relación trigo-urea, uno de los principales insumos para la producción de ese cultivo, se ha duplicado, por el conflicto bélico que se está teniendo en Irán, por lo que sube el precio de petróleo, obviamente va de la mano el aumento del costo en la urea, informo.