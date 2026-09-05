Ya se implantó el 10% del maíz temprano de la región, por lo que continúa siendo récord la precocidad de esta campaña. Es el mayor progreso registrado al menos de las últimas cinco campañas. El centro-sur de Santa Fe lidera con un 30%. En Carlos Pellegrini ya se sembró el 50%. “Se ven sembradoras por todos lados, en 10 días se termina todo el maíz”, dicen técnicos de Gálvez, López, Cañada Rosquín y El Trébol, subraya un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Hacia el sur provincial es otra historia, prefieren no adelantarse por el riesgo de heladas tardías. En Bigand, las labores comenzaron esta semana; en San Gregorio solo lo harán algunos productores grandes, el grueso se concentraría entre el 15 y el 20. En el norte bonaerense, como en Pergamino, ya se ven sembradoras trabajando, se espera que se generalice durante los próximos días. No muy lejos, en Junín, la mayoría en cambio apuntan al 20 de septiembre: “las temperaturas del suelo todavía son justas.

Buscamos evitar una emergencia desuniforme ante el pronóstico de un nuevo descenso térmico”, aclaran los técnicos. En Corral de Bustos, sudeste de Córdoba, dicen lo mismo y buscan arrancar a mediados de septiembre. A 80 km de allí, en Marcos Juárez, algunos productores ya comenzaron a sembrar. Pero advierten: “la humedad superficial está muy ajustada”.

¿Y entonces? ¿Por qué se nota esta diferencia de comportamiento aún en localidades vecinas?

Más allá de que se nota mucho la diferencia de estrategia entre el norte y el sur de la región en el adelantamiento de la siembra maicera, también hay otras variables. Por ejemplo, la logística: si se trata de productores con grandes superficies o limitaciones de maquinaria o los que no tienen necesidad de apresurar excesivamente la fecha de siembra. Tambien con el adelantamiento o no de la siembra se toma una posición respecto a si da más temor arriesgar a una emergencia que se estire por falta de temperatura en los suelos o si da más miedo entrar con el perído crítico en la última parte de diciembre o más aún en enero.

El comportamiento del maíz del año pasado, tiene mucho que ver con esto porque el agua se cortó en la última semana de diciembre 2025. Y muchos productores que se adelantaron, lograron escaparle a la falta de agua que marcó al cultivo en enero, logrando rindes excelentes. Enero, siempre enero, es el mes crítico y el más complejo; enero, el mes que aun con un “Niño” siempre da miedo la falta de agua. Y más aún con un enero 2027 con mayores probabilidades de sufrir olas de calor potenciadas por este súper “Niño” que se espera.

¿Sembradoras en marcha y semillas que se hacen esperar?

Surgió a principios de semana el rumor de que en algunos lugares la semilla no estaba llegando a tiempo. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? Los técnicos son claros y responden que la mayor parte de las semillas de maíz fue entregada en tiempo y forma si bien hay algunos problemas puntuales.

Por ejemplo, en Bigand comentan que hubo algunas demoras y problemas de calibre pero en determinados híbridos. En el noreste bonaerense, en Pergamino y Colón señalan que todavía hay pedidos pendientes, especialmente de los híbridos más demandados. En Marcos Juárez, “las entregas de semillas vienen más demoradas que en años anteriores”, dicen los técnicos.

¿Puede faltar el agua para sembrar maíz?

En Carlos Pellegrini ya se sembró el 50% del maíz, pero la ausencia de lluvias comienza a generar problemas en la disponibilidad de humedad. “Los lotes que no tienen una rotación adecuada no tienen reservas suficientes para continuar con la implantación”, advierten. Las lluvias que lamentablemente estuvieron acompañadas por granizo dejaron la siguiente distribución de milímetros en la región:

Estos milímetros valen oro para la actividad de siembra maicera porque no hay pronósticos a la vista de nuevas lluvias por lo menos por los próximos 7 días. “El invierno está entrando en su etapa final y el “Niño”, ya formalmente instalado por el elevado calentamiento del Pacífico, no ha ejercido ningún tipo de efecto superador de las precipitaciones sobre la región pampeana”, explica el consultor Elorriaga.

¿Granizo en invierno?

El evento de granizo del jueves pasado (24/8), dejó varias preguntas entre técnicos y productores, pero la del título empezó a estar en boca de casi todos. Y si bien hay registros de eventos anteriores en invierno, es cierto que son fechas poco usuales. La explicación de Elorriaga es que “las temperaturas que alcanzaron valores superiores a las habituales para la época son las que provocaron el importante contraste térmico, más allá del repentino ingreso de aire frío”. La imagen de las temperaturas máximas del día anterior al evento es elocuente.

Justamente, los técnicos de Marcos Juárez destacaban que “un porcentaje importante (50 %) de los productores aún no habían asegurado, ya que por lo general realizan el seguro en fechas posteriores”. El evento le ha dado un golpe significativo al cultivo en esta área, dónde el 50% del trigo estaba en encañazon. “Cayó granizo en una zona importante, entre Marcos Juárez y Leones hacia el norte. Hay daños en trigos encañados. En el peor de los casos puede alcanzar el 30 a 35 %. Hay que seguir evaluando y ver si los macollos secundarios podrían llegar a compensar la pérdida de la planta principal, que en todo caso sería una compensación parcial”, explican .

Otra área muy afectada es entre Classon y Colonia Médici, “Los daños aún se encuentran en evaluación, aunque se estiman entre un 10% y un 30%. El principal daño está en la defoliación del canopeo pero también hay daños en el ápice principal. “Estaban muy lindos, excelentes antes del granizo”, agregan.

¿Qúe dicen los satélites acerca del daño de granizo de la semana pasada?

En una primera aproximación de hectáreas alcanzadas por el evento de granizo, el jueves pasado se estimaba entre 30.000 y 80.000 ha de trigo. En esta semana, se hizo un análisis con satélites. Pero primero se evaluó un lote en particular que llegó incluso a mostrar cráteres por el impacto del granizo (última imagen). Sin embargo comenzaron dificultades que en verano no hay. Por ejemplo, que en invierno se encuentran lotes cultivados, barbechos y cultivos en distintos estados de desarrollo, con una cobertura verde todavía limitada y presencia de suelo desnudo. En estas condiciones, una pérdida de área foliar moderada o mínima puede no generar una caída evidente del NDVI, especialmente en los primeros días posteriores al evento. Un estudio realizado sobre trigo con Sentinel-2 encontró que la mayor caída del NDVI asociada al granizo se manifesta aproximadamente 13 días después del evento en trigo (Kumar et al., 2022).

En lotes puntuales de la región, incluso donde se constató in situ cerca de un 20% de afectación del área foliar, la imagen disponible inmediatamente después del evento no mostró una anomalía negativa clara. A esto se suma la nubosidad de los días posteriores. Lamentablemente, el análisis de las imágenes satelitales mediante el índice de vegetación NDVI de esta semana no logró poder ajustar el número de hectáreas afectadas con la suficiente certeza. ¿Esto significa que no hay daño significativo? No, que todavía no aparezca una señal regional de caída del NDVI, no significa que no haya daño.