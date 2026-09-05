Hoy comienza la 97º exposición rural de Bolivar 2026: Mira el cronograma completo de la muestra
A horas del inicio de la 97ª Exposición Rural de Bolívar los organizadores ya dieron a conocer el cronograma completo de actividades.
Todo comenzará este sábado, desde las 11:00 horas, cuando se realice la apertura formal. Y seguirá durante 9 días a pura fiesta fiesta ruralista.
Este año, la entrada será libre y gratuita de lunes a sábado mientras que el primer domingo tendrá un valor de $25.000 y el segundo de $20.000, aunque habrá ingreso gratuito para menores de 13 años.
A continuación, todo lo que tenés que saber del programa para no perderte nada.
CRONOGRAMA 97ª EXPO RURAL DE BOLÍVAR
Sábado 5:
11:00: Apertura de la Expo y recorrida por el predio.
12:00: Cierre de ingreso de equinos mansos de la prueba de mansedumbre, potros que no van a la venta, SPC y potrillos que salen a venta.
13.30: Pruebas de manejo off.road. Organiza Alra Sur.
14:00: Prueba de equinos para mansedumbre.
15:00: Actividad artística: Fábrica de Caras. Organiza Uniendo Sonrisas.
Patio central. 20:00 Hs.: Presentación musical de Hernán Caraballo. Patio de Comidas.
Domingo 6:
08:00: Comienzo de concurso de asadores.
11:00: Venta de potrillos para la prueba de mansedumbre 2027.
14:00: Inauguración oficial de la muestra comercial. A continuación Jineteada con la animación de Gustavo Andrade y el Payador Facundo Quiroga. Colabora Salinas Grandes.
15:00: Actividad artística: Creando Paisajes. Organiza Uniendo Sonrisas. Patio central.
17:00: Venta de equinos prueba de mansedumbre y SPC.
20:00: Presentación musical de Grupo Campero. Patio de Comidas.
Lunes 7:
15:00: Actividad lúdica libre. Organiza Uniendo Sonrisas. Patio central.
18:00: Ciclo de Charlas: ¿Lo peor ya pasó? ¿Qué ven los mercados y los consumidores? ¿Habrá convergencia? ¿Qué escenarios tenemos para adelantes?. Disertante: Economista Luis Secco. Sala de conferencias Santiago Galáz.
20:00: Ciclo de Charlas: Maíz BMR en Nutrición Animal: Más Fibra-Más Producción. Disertante: Ing.Agr. Sebastián Tellaeche.Sala de conferencias Santiago Galáz.
20:00.: Animación de Juan Orsetti. Show de «El loco Juan». Patio de Comidas.
Martes 8:
09:00: Charla motivacional sobre Educación Financiera para alumnos de Escuelas Secundarias. Disertante Influencer en economía Martín Monteverde. Salón «El Fogón».
15:30: Actividad artística: Escondidos en el papel. Organiza Uniendo Sonrisas. Patio central.
16:00: Empresas familiares: Proyecto de reforma a la Ley General de Sociedades. Disertante: Doctor/Profesor Patricio Mc Inerny. Sala de conferencias Santiago Galáz.
18:00: Ciclo de charlas: Vaca Viva. Crecer en carne, un buen negocio para la Argentina. Disertante: Ing. Agr. Fernando Canosa. Sala de conferencias Santiago Galáz.
18:00: Cierre de admisión bovinos para Remate Especial de Vientres.
20:00: Ciclo de Charlas: Decisiones que rinden. Genética Illinois & Don Mario. Disertante: Bautista Arata. Sala de conferencias Santiago Galáz.
20:00: Animación de Juan Orsetti. Show de «El loco Juan». Patio de Comidas.
Miércoles 9:
13:00: Remate Especial de Vientres.
15:30: Actividad lúdicas libres. Organiza Uniendo Sonrisas. Patio central.
16:00: Ciclo de Charlas: Aprendé a actuar: Capacitación Teórico-Práctica RCP, Maniobra de Heimlich y uso de DEA. Disertantes: Tiago Pato y Erik Campitelli. Sala de conferencias Santiago Galáz.
18:00: Ciclo de Charlas: Recursos Humanos: ¿Qué tan atractivo es trabajar en tu empresa? Disertante: Agustín Seisdedos.Sala de conferencias Santiago Galáz.
18:30: Ciclo de Charlas: XXXIV Jornada de Producción Animal. Adaptación de los recursos forrajeros al contexto climático actual. Disertantes: Ing. Agr. Carolina Estelrrich / Ing. Agr. Gonzalo Perez. Manejo estacional de gramíneas templadas: productividad y persistencia. Disertantes: Ing. Agr. Matías Burattini / Ing. Agr. Fabián Morales. Organiza: Agencia de Extensión Rural INTA Bolívar. Sala de conferencias Santiago Galáz.
20:00: Animación de Juan Orsetti. Show de «El loco Juan». Patio de Comidas.
Jueves 10:
09:00: XXXIV Jornada de Producción Animal. Taller de pastoreo a campo: herramientas prácticas para mejorar la cosecha de pasto. Organiza: Agencia de Extensión Rural INTA Bolívar.
15:30: Actividad lúdico-artística: Adiviná el cuento. Organiza Uniendo Sonrisas. Patio central.
16:00: Ciclo de Charlas: DEPs y Genómica. Importancia de los registros de producción y la evaluación genómica. Disertante: Ing. en producción agropecuaria Agustín Curuchet.Sala de conferencias Santiago Galáz.
18:00: Ganadería: Inteligencia aumentada en ganadería. Disertante: Raimundo Peñafort. Sala de conferencias Santiago Galáz.
18:00: Cierre de Admisión Bovinos.
19:30: Presentación oficial de LV BEEF para conocer el universo de la carne WAGYU, con 10 sommeliers de carne. Cupos limitados.
20:00: Clima. ¿Llega el super niño? ¿Cómo nos puede impactar en la región. Disertante: Leonardo De Benedictis. Sala de conferencias Santiago Galáz.
20:00: Peña Folklórica + Cierre con la presentación de Fronteras Libres. Patio de Comidas.
Viernes 11:
09:00: Jura de clasificación en lotes de bovinos Circuito Angus Bonaerense.
09:00: Jura de clasificación en lotes de bovinos Nacional Shorthorn.
12:00: Cierre de admisión equinos de trabajo.
14:00: Jura de clasificación individuales de bovinos Circuito Angus Bonaerense.
14:00: Jura de clasificación individuales de bovinos Nacional Shorthorn.
14:00: Ciclo de Charlas: Finanzas y Comunicación con IA. Finanzas inteligentes + comunicación efectiva. Disertantes: Analía Carbajo y Daiana Pérez. Sala de conferencias Santiago Galáz.
15:00: Show de magia: Mago NIcolás Zaccardi. Organiza Uniendo Sonrisas. Patio central.
17:45: Concurso de jurados juniors, a cargo de Luciano Macaroni. Organiza Ateneo Shorthorn.
18:00: Ciclo de Charlas: Pastoreo racional intensivo: Herramientas para control de empaste. Disertante: Tiburcio Imaz. Sala de conferencias Santiago Galáz.
18:00: Cierre de admisión aves y conejos; porcinos y ovinos.
20:00: Ciclo de Charlas: Ganadería. Del precio al resultado. Disertante: Analista ganadero Diego Ponti. Sala de conferencias Santiago Galáz.
18:00: Cierre de admisión de ovinos y de vaquillonas Holando Preñadas
20:00: Animación de Juan Orsetti. Show de «El loco Juan». Patio de Comidas.
Sábado 12:
09:00: Jura de clasificación aves y conejos.
09:00: Jura de clasificación ovinos.
14:00: Jura de clasificación de Porcinos.
14:00: Jura de Clasificación de equinos de trabajo.
11:00: Remate especial de vaquillonas razas lecheras.
11:00: Remate bovinos Angus, Shorthorn, Polled Hereford, Hereford y demás razas a martillo corrido hasta terminar.
11:00: Ciclo de charlas: Barismo. El sabor de la experiencia. Disertante: Tomás Serra. Sala de Conferencias «Santiago Galaz».
15:00: Ciclo de Charlas: Aprendé a actuar: Capacitación Teórico-Práctica RCP, Maniobra de Heimlich y uso de DEA. Disertantes: Tiago Pato y Erik Campitelli. Sala de conferencias Santiago Galáz. 15:00 Hs.: Actividad artística: Pintemos un mural: Crear, imaginar y compartir. Organiza Uniendo Sonrisas. Patio central.
17:00: Remate de ovinos.
20:00: Presentación de CHER y de Agustín Russillo. Patio de Comidas.
21:00: Gran Cena Show – Noche de Humor con Anita Martínez. Musicalización DJ. Juanjo Sánchez.
Domingo 13:
13:00: Remate de aves y afines.
14:00: Inauguración oficial de la muestra de Ganadería, Agricultura y Granja. A continuación desfile criollo y entrevero de tropillas con la animación de Milton Pino.
15:00: Actividades lúdicas libres. Organiza Uniendo Sonrisas. Patio central.
15:00: Demostración de trabajo con perros arrieros promoviendo el bienestar animal. A cargo de Lucas Moriones (Integrante de Sociedad Argentina de Perros Arrieros)
16:30: Remate de equinos de trabajo.
17:30: Remate de porcinos.
20:00: Presentación de Grupo Campero. Patio de Comidas.
Lunes 16:
Cierre de la muestra.
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