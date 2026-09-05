Don Nura se consagró con la Vaca Suprema Holando en MECA26
La cabaña cordobesa fue la gran ganadora de la Mega Expo del Centro Argentino (MECA26), al consagrarse con la Gran Campeón Hembra de la muestra y llevarse también el tercer mejor ejemplar Holando de la competencia.
El viernes desde horas tempranas comenzó la jura Holando Argentino en la pista de la Sociedad Rural Villa María, que se realiza como cada año en el marco de la MegaExpo del Centro Argentino -MECA-, y que llegó a su punto cúlmine alrededor de las 14:30 hs, con la consagración de los mejores ejemplares de la competición, desde la visión del jurado cadaniense Callum Mckinvenn.
La competencia, que tuvo el mejor clima de compañía durante la segunda jornada de la muestra, reunió casi 70 ejemplares y 8 cabañas provenientes de diferentes provincias. En este marco, el canadiense terminó por inclinarse ante el ejemplar del Box 74, perteneciente a la Cabaña Don Nura, de SyC Tambos S.A, proveniente de San Marcos Sud, provincia de Córdoba, a quien consagró como Gran Campeón Hembra PP de la muestra, al mismo tiempo que fue posteriormente seleccionada como Vaca Suprema de la Jura Holando Argentino.
Por su parte, el premio Reservada Gran Campeón Hembra PP de la expo fue para Cabañas y Tambos La Lilia (Box 58), de la familia Barberis, de Colonia Aldao, provincia de Santa Fe
Finalmente, la cabaña Don Nura también se terminó quedando con la Tercer Mejor Hembra de la jura, con el ejemplar perteneciente al Box 72.
Ganadores Registro de Cría
En la categoría RC, el jurado seleccionó a:
Gran Campeón Hembra RC: Box 52 / Cabaña Mundo Gen, de Borgogno Daniela y Cameraresi
Reservada Gran Campeón Hembra RC: Box 45 / Cabaña La Benedicta
Tercer Mejor Hembra RC: / Box 56 / Cabaña y Tambos La Lilia S.A en co-propiedad con Mundo Gen.
Los mejores toros
Gran Campeón Macho: Box 13 / Cabaña Mundo Gen
Reservado Gran Campeón Macho: Box 3 / Cabaña Don Nura
Tercer Mejor Macho: Box 17 / Cabaña La Lilia.
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