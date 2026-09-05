Domingo 6: Expectativas por la 2da. Maratón 10Km. «Los Pinos Lubricantes»

La segunda edición de la carrera Los Pinos Lubricantes, una interesante propuesta deportiva para la ciudad se disputará este domingo 6 de septiembre. con el acompañamiento de la Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Deportes.

La competencia, que contempla una prueba competitiva de 10 kilómetros y otra participativa de 5 kilómetros.

El recorrido de los 10 kilómetros tendrá largada en la intersección de Mitre y Granada, desde donde los participantes continuarán por Tomás Cosentino hasta avenida San Martín, para luego transitar por San Martín, Agustín Álvarez, Compairé, Primera Junta, Avellaneda y Granada, retornando posteriormente por Avellaneda, Primera Junta y Mitre hasta el arco de llegada.

En el caso de los 5 kilómetros, el recorrido será similar, aunque en lugar de continuar por San Martín se seguirá hasta Eva Perón, para luego tomar Primera Junta y continuar por el trazado previsto para los 10 kilómetros.

La organización dispondrá de distintos puestos de hidratación a lo largo del recorrido.

También habrá premios para las diferentes categorías y premios en dinero para las clasificaciones generales femenina y masculina: $350.000 para el primer puesto, $250.000 para el segundo y $200.000 para el tercero.

CORTE DE TRÁNSITO

Asimismo, desde la dirección de Deportes se informó que, con motivo de la competencia, el acceso permanecerá cortado entre las 8 y las 11 horas, por lo que se solicita a los vecinos circular con precaución y colaborar con el desarrollo de la jornada deportiva.