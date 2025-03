Un intendente peronista le reclamó a Axel Kicillof que “se ponga al frente” de la lucha contra la inseguridad

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, electo por Unión por la Patria, elevó un reclamo para que el gobernador Axel Kicillof se ponga al frente de la lucha contra la inseguridad, durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante local.

Gray, peronista distanciado del kirchnerismo, repasó distintos ejes de la gestión y le dio centralidad a la seguridad urbana. En ese sentido ponderó la inversión que lleva a cabo la comuna sin olvidarse de la responsabilidad del Gobierno provincial.

“Quiero pedirle al gobernador de la provincia de Buenos Aires que se ponga al frente de la seguridad de la provincia. Quien gobierna la provincia tiene que asumir la responsabilidad política e institucional de hacer las reformas y los cambios para que vivamos tranquilos y en paz. Nos ponemos a disposición”, lanzó el experimentado alcalde del Conurbano.



“Tenemos que trabajar juntos. Tenemos que estar en esto que es una lucha contra el delito en nuestra sociedad. Yo no tengo problema en juntarme con nadie, si me tengo que juntar 20 veces o esperar cinco horas por un solo vecino de Esteban Echeverría, lo voy a hacer porque los vecinos están primero”, continuó.

Gray se diferenció de sus compañeros al sostener que no va a asados políticos, pero sí a reuniones de trabajo. “No me inviten a reuniones y asados de politiquería donde se juntan a hablar durante cuatro horas y no le solucionan la vida a nadie”, despotricó. DIB