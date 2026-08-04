Indecar duplicará la capacidad de su planta tras iniciar un ambicioso plan de expansión

Indecar, fabricante referente de sembradoras y fertilizadoras agrícolas, anunció el inicio de una transformación estructural en su planta de Carmen de Areco. El plan, que se puso en marcha este lunes 3 de agosto, contempla la ampliación física de su fábrica y una reingeniería total de sus procesos para responder a la creciente demanda del sector.

El objetivo central de esta inversión es dar un salto cuantitativo en la salida de equipos. Actualmente, la firma produce 60 sembradoras al año y, con las reformas en marcha, el primer objetivo es alcanzar las 120 unidades anuales, duplicando así su capacidad actual.

“El primer paso es llevar la capacidad productiva al doble de lo que tenemos hoy”, destacó Gastón Ricardo, presidente del Grupo GR. “Con la incorporación de estas dos nuevas naves, buscamos pasar de las 60 sembradoras anuales a un ritmo de 120 unidades al año”.

Para lograrlo, Indecar está sumando dos nuevas naves industriales a su estructura instalada. La clave de esta expansión no es solo el espacio físico, sino la eficiencia. Para ello, la empresa contrató a un equipo de ingenieros brasileños especializados en la industria automotriz.

Estos expertos liderarán un proceso de simulación industrial que durará seis meses. El trabajo consiste en digitalizar el layout y todos los procesos de la fábrica para verla funcionar, primero, en un entorno virtual. Esto permite identificar cuellos de botella y colisiones en el flujo de trabajo antes de su implementación física, garantizando que la nueva configuración sea la óptima desde el primer día.

Al respecto, Ricardo explicó: “Los ingenieros cargan todos los procesos y el radio de la fábrica en el sistema. Hacen la fábrica ahí, la hacen correr toda y miden tiempos y procesos. Esto nos permite ver dónde hay choques o cuellos de botella antes de implementarlo en la realidad”.

Según detalló el directivo, este proceso de simulación y las obras de infraestructura avanzarán en paralelo para que la nueva configuración de planta esté plenamente operativa en febrero.

Con esta iniciativa, Indecar no solo expande sus metros cuadrados, sino que profesionaliza su línea de montaje con estándares internacionales, asegurando una mayor disponibilidad de maquinaria para el productor agropecuario.