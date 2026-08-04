El Gobierno desregula el Código Alimentario para agilizar importaciones y fortalecen al Senasa

El Gobierno nacional oficializó una profunda reforma del Código Alimentario Argentino (CAA) mediante el Decreto 697/2026, una medida que busca simplificar los procedimientos regulatorios, reducir costos administrativos para la industria alimentaria y consolidar al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) como principal organismo de fiscalización del sistema. La normativa introduce modificaciones en los procedimientos de importación, registro y control de alimentos, aditivos, ingredientes y envases, con el objetivo de agilizar el comercio y modernizar el sistema regulatorio sin alterar los estándares de inocuidad alimentaria.

Importaciones con menos trámites

Uno de los cambios más relevantes establece que los alimentos, aditivos, ingredientes, coadyuvantes tecnológicos y envases que cuenten con certificaciones emitidas por países con sistemas sanitarios reconocidos o que apliquen las normas del Codex Alimentarius podrán ingresar al país sin necesidad de incorporarse previamente al Código Alimentario Argentino. En estos casos, los importadores únicamente deberán presentar una declaración jurada junto con el certificado correspondiente, mientras que la autoridad sanitaria no podrá exigir requisitos adicionales. Según los fundamentos del decreto, la medida busca eliminar asimetrías regulatorias que perjudicaban a la industria nacional frente a productos importados que ya gozaban de un régimen simplificado.

Senasa concentra el control operativo

La reforma redefine las competencias dentro del Sistema Nacional de Control de Alimentos. Mientras el Ministerio de Salud conservará la rectoría normativa en materia sanitaria, el Senasa asumirá un papel central en las tareas de registro, fiscalización, inspección, control de importaciones y aplicación de sanciones. Además, será el organismo encargado de administrar la Base Única de Datos, registrar establecimientos y productos, controlar alimentos de origen animal y vegetal, emitir certificaciones sanitarias para exportación y coordinar las acciones con las autoridades provinciales.