Un informe revela que el 92% de las muertes en la Ruta 5 son por choques frontales

La Fundación Estrellas Amarillas presentó un nuevo relevamiento sobre la siniestralidad vial en la Ruta Nacional Nº 5, elaborado junto a estudiantes de la carrera de Criminología de la Universidad Siglo 21. El estudio, que abarca el período comprendido entre 2012 y 2026, expone un dato contundente: el 92% de las víctimas fatales perdió la vida como consecuencia de choques frontales.

El informe fue realizado a partir del mapa interactivo desarrollado por la entidad, una herramienta que georreferencia cada siniestro fatal ocurrido sobre este corredor vial. Para la Fundación, detrás de cada punto del mapa hay familias atravesadas por el dolor y una infraestructura que continúa sin brindar condiciones adecuadas de seguridad.

Entre las principales causas señaladas figura la escasa anchura de la calzada, de apenas 7,50 metros y sin separación física entre carriles, una característica que convierte cualquier maniobra de sobrepaso en una situación de alto riesgo.

A ello se suman otros factores, como velocidades que en muchos casos alcanzan los 180 kilómetros por hora y el crecimiento del tránsito pesado. El informe recuerda que desde 2024 se eliminaron las restricciones horarias para camiones y que, a partir de octubre de 2025, se autorizó la circulación de bitrenes de hasta 75 toneladas sobre la Red Vial Nacional.

Los datos también derriban la creencia de que la mayoría de los accidentes fatales ocurren de noche. Según el estudio, el 41% de las muertes se registra durante la mañana y el 33% por la tarde. Además, la franja etaria más afectada corresponde a hombres de entre 25 y 34 años.

La Fundación también destacó que, durante los operativos especiales realizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con drones y radares, no se registraron víctimas fatales. En ese período se detectaron más de 1.700 infracciones por exceso de velocidad y adelantamientos indebidos, 387 conductores inhabilitados y se comprobó que casi un tercio de los automovilistas alcoholizados eran choferes profesionales.

Finalmente, el informe cuestiona la paralización de la obra pública y la incertidumbre sobre la construcción de la autovía, además de advertir sobre el subregistro de estadísticas oficiales, situación que —según la Fundación— dificulta el diseño de políticas públicas eficaces para reducir la cantidad de víctimas. [Fuente: Diario Suipacha]