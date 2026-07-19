Infraestructura vial rural: La intendente y un funcionario provincial recorrieron zonas del distrito, pero no fueron a las zonas conflictivas por inundación

En un informe municipal se detalla que la Intendente María José Gentile realizo el pasado jueves 16 una recorrida en zonas donde se realizan mejoras para la localidad de Carlos María Naón, y lo hizo junto al Director provincial de Logística, Infraestructura en Conectividad y Trabajo Rural del Ministerio de Desarrollo Agrario, Jonatan Sánchez Sosa,

Durante la jornada, a la que se sumaron el Secretario de Obras Publicas, Cristian Poggi y el Director de Vialidad Rural, Carlos Balle, los funcionarios observaron los trabajos que se vienen ejecutando en el marco del Plan de Mejora de Caminos Rurales, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, con el objetivo de prevenir complicaciones ante los pronósticos de lluvias abundantes para los próximos meses», detallaron en la gacetilla.

El recorrido incluyó zonas de Dennehy, Fauzón, caminos de la Ruta 70, El Tejar y la limpieza de distintos canales de la zona. La recorrida finalizó en Naón, donde se analizó el avance de las tareas.

Según el informe municipal, Sánchez Sosa destacó la tarea provincial a través de recursos destinados a la recuperación y mantenimiento de la red vial rural. “Hemos estado trabajando y participando en mesas con recursos directos destinados a la mejora de estos caminos”, señaló, al tiempo que remarcó la importancia de recorrer los lugares para conocer en territorio las necesidades y los trabajos realizados.

Por su parte, María José Gentile explicó que la visita permitió observar el avance de distintas obras y evaluar nuevos proyectos, especialmente vinculados al acceso a Naón.

En ese sentido, los funcionarios visitaron el sector donde continúa el proceso de acopio de la piedra destinada a la tercera etapa del estabilizado del acceso a la localidad.

Desde el Municipio indicaron que la recorrida permitió continuar articulando acciones con la Provincia para fortalecer la infraestructura rural del distrito, mejorar la conectividad y acompañar las necesidades de productores y vecinos de las localidades.

No visitaron las zonas conflictivas por inundación

No obstante, la Intendente Municipal no aprovecho la visita del funcionario provincial en ver la situación que se da en el Cuartel 10 (Bacacay, Loncagüa, El Chajá, 12 de Octubre), donde la masa de agua inunda caminos rurales y campos, y ver la forma de afrontar la problemática. Lo mismo se da en el Cuartel 5 detrás de la localidad de La Niña, donde el agua anega caminos rurales y campos a su paso.