Ley de Semillas: la cadena coincide en la necesidad de una nueva norma y define prioridades

En plena discusión en torno a una eventual modificación de la Ley de Semillas, y sin plazos aún definidos para su llegada al Poder Legislativo, representantes del arco productivo, de la industria semillera y del Estado compartieron sus posturas respecto al tema y definieron las prioridades para arribar a un acuerdo.

Fue en el marco de la Jornada de Carnes y Granos llevada a cabo este viernes en la Expo Rural, en un panel del que participaron todos los sectores involucrados en el debate: Martín Famulari, presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE); Andrea Sarnari, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA); Tomás Palazón, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Lorena Basso, presidente de la Federación Internacional de Semillas (ISF); y Ricardo Fernández Pancelli, presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA).

«Vamos a ir con una nueva ley de semillas y vamos a impulsar UPOV 91 en el Congreso, pero tenemos muchas ganas de que lo que suceda sea por consenso», expresó el presidente del INASE, quien afirmó que «no hay plazos definidos para hacerlo, pero no queda demasiado tiempo» para trabar los acuerdos necesarios.

En ese sentido, tanto desde el sector primario como desde el semillero destacaron la voluntad de diálogo y la importancia de que la decisión final sea útil en el largo plazo.

«Lo que decidamos ahora, probablemente nos legisle por los próximos 50 años, por lo que tiene que ser consensuado y nos tiene que servir a todos. Ojalá saquemos una nueva ley este año, yo creo que podemos», expresó Palazón.

En la misma línea, Sarnari sostuvo que «discutir la ley de semillas es importante porque han cambiado las reglas de juego y es necesario aggiornarse», aunque también hizo eco de los reparos que postula el sector primario respecto a la adhesión al protocolo de UPOV 91. «Es una gran distancia que hay que acortar de alguna manera», afirmó.

Desde la industria, recordaron la importancia que reviste un nuevo marco normativo para la inversión en desarrollo científico y, de cara a la producción, señalaron que traerá aparejado un incremento en los volúmenes.

«Los consensos los tenemos. Queremos que el productor, nuestro principal cliente, sea más productivo por hectárea y acceda a más tecnología. Estamos conversando y hay muchas puntos en común», afirmó, desde ASA, Ricardo Fernández Pancelli.

«No podemos pensar en que uno gane y el otro pierda, tiene que ser una solución acorde para todos y tenemos que pensar en hacer algo mejor que lo que tenemos», agregó, por su parte, la presidenta del ISF.

A modo de cierre, el presidente del INASE profundizó sobre el rol que le corresponde al Estado en el debate y pidió a toda la cadena continuar trabajando en el proyecto. «Encontremos el lugar juntos, porque nada mejor que irse a dormir convencidos de que hicimos algo bueno por Argentina», concluyó.

Fuente: SRA