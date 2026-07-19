Melconian: El Gobierno tiene que encontrar la forma de que la reactivación llegue

La Regional Aapresid 9 de Julio – Carlos Casares desarrollo el pasado viernes 17 su UPA (Un Productor en Acción), con foco en la empresa agropecuaria, para ello conformo dos livings de exposición, por un lado el agrícola con la mirada y el accionar de tres empresas de la región y en la misma sintonía, la ganadería donde empresas ganaderas dijeron lo suyo. El encuentro cerro con la disertación del economista, Carlos Melconian, quien no solo se dispuso a exponer su visión de este 2026, sino también el año 2027 desde lo económico y lo político.

Melconian recordó al auditorio de la Regional Aapresid 9 de Julio-Carlos Casares realizado en Sociedad Rural de 9 de Julio, como las aseveraciones confirmadas por el gobierno y cuales no, las acciones hacia el sector agropecuario, la ansiedad por el 2027, en la macro donde pone el foco de blindaje el gobierno, su defensa en el superávit fiscal, mantener tranquilidad cambiaria, financiamiento de deuda.

Tambien se aboco a hablar sobre el desafío de reactivar la economía, donde sostuvo que no hay crisis en la macro pero no hay una reactivación plena, ya que hay un consumo muy flojo. Ademas de dar un párrafo hacia el año político 2027, sosteniendo que enfrente no hay una oposición fuerte.

Hacia el agro

Al referirse sobre las acciones al campo, Melconian comento que el agro es uno de los que funciona bien, sosteniendo quela producción agrícola reboto luego de la sequia, y salto fuerte en el 2026, con fuerte empuje de trigo y maíz. Sin embargo hay altos volúmenes, pero baja rentabilidad, como ejemplo dijo que un productor de soja esta entre los mas bajos de la serie, ya que la combinación de tipo de cambio bajo y altas retenciones, con un precio intermedio juega en contra de la rentabilidad del agro.

Tambien planteo que hay una «economía amiga» por parte del gobierno, ya que no se están aplicando regulaciones, ni controles, el punto critico es lo impositivo.

En cuarto lugar hablo de la ganadería, señalando que es un mercado que tiene un salto exportadores en volúmenes y valores, ante una producción estancada, acompañado de un consumo interno bajo. Además el precio esta ajustado por los mayoristas

Reelección de Milei

En dialogo con El Regional Digital, Melconian sostuvo que buscar una reelección esta en todo su derecho, se lo permite la ley. Ante ello recordó que los precedentes de a Javier Milei, Cristina Fernández de Kirchner (con Scioli candidato), Mauricio Macri y Alberto Fernandez, no pudieron reelegir, por el síndrome de lo que el llamo «el tercer año», donde quienes quisieron relegir, estaban fuera de juego por el alto nivel de devaluación e inflación; sin embargo creo que lo va a poder obviar este presidente, dado que vaca muerta, el campo y demás sectores están poniendo muchos dólares a la economía, y si bien no sobra; según, Melconian, este gobierno no tiene que ir a buscar deuda fuera para financiar salida de dólares, como si paso en anteriores; y más allá de que ha tenido un junio estacionalmente difícil y tiene mucha presión fiscal, también va a mantener en orden el fisco. Esas dos cosas le hacen una suerte de seguro a los efectos de tener un cimbronazo en el tercer año, el 26″, analizo.

La formula para reactivar la economía

En el dialogo periodístico, Melconian dijo «el problema que yo veo en términos de mezclar economía y política es que no tiene todavía una economía excitante para el pueblo. Acá el problema que tiene la economía es que energía, agro, petróleo, eso es 20% de la economía está muy bien, pero industria, comercio, construcción está muy mal y eso es la mitad del país», sostuvo en sus palabras.