Un informe privado subrayo que la actividad económica creció en noviembre 2025

La actividad económica argentina volvió a mostrar señales de mejora en noviembre, de acuerdo con el último informe del Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica (ICA-ARG) elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario y la Bolsa de Comercio de Santa Fe. El indicador registró una variación mensual positiva del 0,2%, consolidando así el segundo avance consecutivo luego de un período de contracción entre marzo y septiembre. En la comparación interanual, el nivel de actividad se ubicó un 0,8% por encima del registrado en igual mes del año anterior.

El desempeño mensual estuvo explicado principalmente por el comportamiento del sector agropecuario. El avance mensual de las labores agrícolas creció 5,0%, impulsado por el progreso de la cosecha de trigo y por una mayor superficie sembrada. Este componente volvió a ubicarse entre los de mayor incidencia positiva dentro del índice general, consolidando su rol como uno de los principales motores de la recuperación reciente.

La producción industrial registró una variación mensual positiva del 0,4%, cortando una secuencia de ocho meses consecutivos de caídas. Sin embargo, en la comparación interanual continúa mostrando una contracción del 4,1%, lo que evidencia que la mejora reciente aún no logra revertir el deterioro acumulado a lo largo del año.

En el caso de la actividad de la construcción, el indicador mostró una caída mensual del 0,2%, aunque mantiene un crecimiento interanual del 3,1%, reflejando un nivel de actividad superior al del año previo, pese a la desaceleración observada en los últimos meses.

Las ventas minoristas volvieron a retroceder, con una baja estimada del 0,9% mensual, acumulando así ocho meses consecutivos de variaciones negativas. En términos interanuales, se estima que la contracción alcanzó el 4,8%. En línea con este comportamiento, los patentamientos de vehículos registraron una caída mensual del 2,3%, aunque en la comparación interanual mostraron un incremento del 13,5%, explicado por la baja base de comparación del año anterior.

En el frente laboral, el empleo privado registrado presentó una leve disminución mensual del 0,04%, con una caída interanual del 0,7%. No obstante, la tasa de entrada al mercado laboral mostró una suba mensual del 2,2% y un aumento interanual del 20,5%, señal de una incipiente recomposición en los flujos de ingreso al empleo formal. Por su parte, la remuneración bruta total del sector privado registrado exhibió una variación positiva del 0,4% mensual y del 2,4% interanual, marcando el tercer incremento consecutivo.

En materia fiscal, la recaudación nacional creció 0,7% mensual, impulsada principalmente por los impuestos internos, aunque en la comparación interanual se mantuvo en terreno negativo con una caída del 6,6%. Finalmente, las importaciones totales registraron una baja mensual del 1,4%, aunque continúan mostrando una variación interanual positiva del 6,8%, reflejo del repunte observado durante la segunda mitad del año.

Acceso al informe completo

El documento detallado puede consultarse en el sitio oficial del CICEc: www.cicec.ar

Sobre el ICA-ARG

El Índice Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) surge del esfuerzo conjunto de la BCR y la BCSF para ofrecer una perspectiva metodológicamente sólida del panorama económico nacional.

Fuente: MasBCR