Un informe destaca cuantas toneladas de soja se necesitan para comprar una camioneta o una cosechadora

CONINAGRO presentó su informe mensual que analiza el poder de compra de seis productos clave de la producción agropecuaria en Argentina: soja, maíz, trigo, ternero, novillito y leche. Este indicador mide la capacidad de estos productos para adquirir una amplia gama de insumos, costos e inversiones del sector agropecuario, que incluyen herbicidas, fletes y maquinaria, y 20 variables más que se analizan.

El estudio tiene por objetivo monitorear cómo evolucionan las relaciones entre precios y costos en el agro, proporcionando una herramienta clave para evaluar la competitividad de los productores. Este enfoque, basado en un análisis insumo-producto, permite observar integralmente las dinámicas de costos y precios, ofreciendo una perspectiva valiosa sobre la competitividad del sector.

El poder de compra de la soja

En esta edición, el informe pone el foco en la soja, que además de funcionar como referencia clave para la producción agrícola, ha tenido importantes cambios en las relaciones insumo producto por el efecto residual en los precios de la eliminación temporal de los Derechos de Exportación. Esto permitió que, en octubre de 2025, la soja exhibiera una recuperación de poder de compra frente a la campaña anterior, aunque los niveles siguen siendo inferiores al promedio de los últimos cinco años.

Uno de los factores más influyentes es la baja en los precios de los insumos. Dentro de este grupo, los fitosanitarios mostraron una reducción del 13% en sus valores, lo que se traduce en un mayor poder de compra: hoy se necesitan solo 11,5 kg de soja para adquirir un litro de glifosato.

La maquinaria agrícola también registra señales de mejora. Mientras que en 2024 una cosechadora costaba alrededor de USD 494 mil, en 2025 el valor ronda los USD 420 mil. A pesar de que sigue un 5% por encima del promedio histórico, la relación mejoró de forma marcada: actualmente se requieren 1.245 toneladas de soja para comprar una cosechadora, frente a las 1.555 toneladas del año anterior, lo que representa una mejora del 30%. El promedio histórico se ubica en torno a las 1.200 toneladas. Un comportamiento similar se observa en la adquisición de camionetas, donde hoy se necesitan 104 toneladas de soja, es decir, un 18% menos que en la campaña previa.

Por el contrario, la relación con la compra de tierras sigue una dinámica distinta. Durante todo el año se sostuvo un firme poder de compra frente a inmuebles rurales, con mejoras del 20% respecto al año pasado y del 30% respecto al promedio histórico. En el caso de inmuebles urbanos, las mejoras fueron del 8% interanual y del 20% en comparación con el promedio de cinco años.

Los costos de transporte siguen siendo un componente sensible. Aunque los fletes muestran una mejora del 17% en relación con el año pasado, los valores actuales se ubican aún 8% por encima del promedio histórico. En octubre, un flete de 300 km equivalió a 99 kg de soja, reflejando que, pese a la mejora interanual, los costos operativos continúan siendo elevados para el productor.