Un hombre quedo aprehendido por un delito de abuso sexual

Personal Policial Comunal local y dando cumplimiento a enmienda Judicial, procedió a la DETENCION de masculino mayor de edad domiciliado en este medio en orden al delito de «ABUSO SEXUAL» siendo trasladado a Unidad Carcelaria Provincial por disposición del Juzgado de Garantías número 3 del Departamento Judicial de Mercedes.

OPERATIVOS DE TRANSITOS VARIOS.

Durante el transcurso de la el semana, personal Policia Comunal local juntamente con personal de Guardia Urbana e Inspectores de transito llevaron a cabo diversos Operativos de transito en distintos puntos de la Ciudad procediendose en consecuencia al SECUESTRO de tres motocicletas por falta de documentación, uso obligatorio de cascos como asimismo caño de escape adulterado lo que afecta gravemente la sonoridad. Infracciones a la Ley Nacional de Transito 24.449 con intervencion Juzgado de Faltas Municipal local.