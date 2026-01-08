Un hombre de 74 años cumplió una promesa y pedaleó 600 km luego de que su hija venciera el cáncer

La historia fue así: en 2023, cuando su hija Cecilia recibió el diagnóstico de cáncer, Adolfo Bernardes hizo un cambio sustancial en su vida y fortaleció su costado espiritual. En esa búsqueda, sentenció: “Si mi hija sale adelante, voy en bicicleta desde Arrecifes hasta Miramar”. Lo cierto es que Cecilia luchó contra la enfermedad y, gracias a la ayuda de los médicos y su fuerza de voluntad, logró superarla. Entonces Adolfo supo que debía cumplir su palabra.