Un final de cosecha esperado: Soja con rindes de 45 a 50 QQ/ha. Maíz 84 a 98 QQ/ha y en girasol se ajusta la proyección con una mayor producción

Al presente informe, y tras el registro de importantes precipitaciones en los días precedentes, para el cultivo de soja, a nivel nacional, la condición hídrica Óptima/Adecuada se ha incrementado alcanzando esto al 85 % de lo implantado, informo la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su Panorama Agrícola Semanal (PAS).

A su vez, el 81 % de la oleaginosa presenta una condición de cultivo Normal/Excelente, con un incremento de 3 p.p., impulsado por mejoras en los planteos de segunda. En cuanto a la soja de primera, el 41 % de lo implantado ha iniciado el período de madurez fisiológica, con más del 60 % transitando dicha etapa en ambos núcleos, a la espera de que en los próximos días se generalicen las labores de cosecha.

En paralelo, comienza a relevarse los primeros lotes cosechados, con rindes dispares de 45 qq/Ha en Marcos Juárez, 50 qq/Ha en Justiniano Posse y 18 qq/Ha en Baradero.

Por su parte, la soja de segunda presenta el 76 % del área implantada entre formación de vainas y llenado de grano y, en este contexto, las últimas precipitaciones han elevado la condición de cultivo Normal/Excelente en 7

p.p. Bajo este escenario, se sostiene la proyección de producción en 48,5 MTn.

Maiz

En lo que respecta a maíz, la cosecha continúa avanzando a nivel nacional y, luego de un progreso intersemanal ya alcanza el 15,2 % del área apta. Las precipitaciones registradas en los últimos días han limitado parcialmente el ritmo de las labores, aunque sin afectar significativamente el avance general. En este contexto, el rinde promedio nacional se ubica en 84,8 qq/Ha, con rindes de 98,5 y 91,3 qq/Ha en el Núcleo Norte y el Núcleo Sur, respectivamente, detallo el PAS.

En cuanto al maíz tardío, la mayor parte del área destinada a este cultivo transita la etapa de llenado de grano, en un contexto donde las lluvias recientes continúan favoreciendo la recuperación y permite sostener el potencial del cultivo.

A nivel nacional, el 77,3 % del área presenta una condición de cultivo entre Buena y Excelente, mientras que el 93,7 % se encuentra bajo condiciones hídricas entre Adecuada y Óptima. Bajo este escenario, mantenemos nuestra

proyección de 57 MTn.

Girasol

Por su parte, la cosecha de girasol avanza sobre el 61,1 % del área apta. Las precipitaciones registradas en las últimas semanas, sumadas a las demoras en la entrega de los lotes con fechas de siembra tardía reflejan una demora en las labores de -10,2 p.p. respecto al avance promedio histórico.

La proyección de producción asciende a 6,4 MTn como consecuencia de ajustes en el área sembrada (+150 mil hectáreas) producto de nuestras recorridas a campo y posterior análisis, informo la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En cuanto a los rendimientos, la mayoría de las zonas en cosecha continúan arrojando rendimientos superadores al ciclo previo, a excepción del Centro y Sudeste Bonaerenses, donde más se vieron afectados por el déficit hídrico del verano. Aun así, por el momento, se mantienen por encima del rinde promedio del último quinquenio, lo que permite sostener la actual proyección de producción.

Sorgo

Finalmente, la cosecha de sorgo granífero continúa avanzando y alcanza el 9,8 % del área nacional estimada, con un rinde promedio de 44,4 qq/Ha. en función de la información relevada durante las últimas semanas, la proyección de producción desciende a 2,9 MTn como consecuencia de ajustes en el área sembrada (-150 mil hectáreas). En lo que respecta al desarrollo del cultivo, se observan lotes transitando desde floración hasta madurez fisiológica en el centro y sur del área agrícola, en condición Normal/Buena, y otros desde hoja bandera en adelante debido a la gran variabilidad de fechas de siembra sobre el norte del país.