Un ex candidato a intendente de Junín fue aprehendido por tener un auto robado con pedido de captura

Norberto Delgado, ex candidato a intendente de Junín de 56 años, fue aprehendido por tener un auto robado con pedido de captura

Personal de la DDI Junín, en el marco de una investigación en curso por el delito de “estafa” bajo la modalidad conocida vulgarmente como “Cuento del tío” ocurrida en General Viamonte, llevó a cabo varios allanamiento en nuestra ciudad de Junín, donde en uno de los objetivos ubicado en Barrio Capilla del Loreto, procedió al secuestro de un automóvil el cual poseía chapas patentes colocadas apócrifas y tras su inspección se constató que por los números de motor y chasis poseía además pedido de “secuestro activo”, ya que había sido denunciado el robo el pasado 18 de noviembre en jurisdicción de la comisaría sexta de Morón, en el conurbano bonaerense.

De este modo, se procedió a la aprehensión de quien tenía en su poder al vehículo y quien resultó ser un ex candidato a intendente de Junín en 2023.

Precisamente se trata de Norberto Delgado de 56 años, quien deberá prestar declaración indagatoria ante la fiscal Fernanda Sánchez, por la imputación de los delitos de encubrimiento e infracción al art. 289 inciso 3, 292 y 296 del código penal, referidos a delitos contra la Fe Pública, específicamente a la falsificación o alteración de elementos identificatorios.

Delgado en 2023 se presentó primero como candidata a intendente por el espacio de Patricia Bullrich, pero quedó en el camino tras determinarse que Luis Chami sería el elegido de la “Pato”. Tras el desplazamiento, Delgado representó a “Hacemos Buenos Aires”, espacio ligado a Florencio Randazzo y el ex gobernador cordobés Juan Schiaretti.

Entre sus propuestas, manifestadas durante una entrevista con “Telejunín”, cuando fue consultado respecto a “¿cuál es su propuesta de gestión para los juninenses?”, expresó que: “la primera cuestión tiene que ver con algo que está muy candente: la seguridad. (…) Tenemos las herramientas para eso. Está en la parte de monitoreo. Se compró hace poco el sistema “Ojos en Alerta” que funcionó muy bien en San Miguel. O sea, vamos a apuntar a la prevención con mi equipo de trabajo”.