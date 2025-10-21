Un dantesco incendio destruyo por completo un galpon ferroviario en Facundo Quiroga

En los primeros minutos de la madrugada de este lunes 20, los servicios de emergencia de Bomberos Voluntarios de Facundo Quiroga fueron alertado de un incendio que se daba en un galpón de los varios que están en el ex Ferrocarril Sarmiento de la localidad.

Producto del fuego y que el lugar es completamente madera y algún que otro material combustible, las llamas destruyeron por completo el lugar, a pesar de los esfuerzos bomberiles.

Conforme información recabada, en el lugar, cuya administración de dichos galpones están a cargo del Municipio de 9 de Julio, un joven que se dedica al acopio de reciclado, utiliza parte del lugar para el acopio del material reciclado. Además en la otra punta del galpon, se almacenaba una colección de archivos que pertenecían al Museo local de Quiroga.

En el lugar no se registraron daños personales, si materiales y la labor de Bomberos perduro hasta las 4:30 hs de la madrugada.

Se estima que el municipio haya realizado la correspondiente denuncia, ya que es un espacio de Ferrocarriles, además de ser un patrimonio de la localidad.

El galpón siniestrado es el que estaba frente a los andenes y que en alguna oportunidad se llego a realizar remates.

Imágenes provista por vecinos