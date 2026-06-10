Cámara de Comercio, agasajo a periodistas y dio a conocer las actividades por su Centenario

La Cámara de Comercio e Industria de 9 de Julio reunio a periodistas locales a quienes agasajo con motivo del Dia del Periodista y donde tambien dio a conocer detalles de las actividades que se desarrollan con motivo del Centenario de la entidad de Av. San MArtin.

Durante un encuentro con los medios locales, el presidente de la institución, Diego Baztarrica, y el secretario, Luis Valinoti, y a quienes se sumaron otros miembros de Comision Directiva y colaboradores de Camara de Comercio, compartieron detalles sobre las distintas actividades que se desarrollarán a lo largo del año para conmemorar los 100 años de vida de la entidad.