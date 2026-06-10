112° Aniversario de la fundación del Club Atlético 9 de Julio

El Club Atlético 9 de Julio cumple hoy 112 años de vida y considera que el mejor homenaje que se puede rendir a los fundadores y luego, a los dirigentes que liderados por Ramón N.Poratti han realizado tantas obras para que el Club siga ese camino de progreso que marcaron cuando levantaron el Estadio que lleva el nombre de Poratti o la sede social y salón en planta alta frente a Plaza Belgrano o la nueva sede y gimnasio en el Estadio.

Con esa idea se explica la inauguración de la nueva cancha de basquetbol; la reciente construcción de un nuevo filtro para la pileta, con renovación de la cañería y bombeadores, para que vuelva a funcionar como en los mejores tiempos; la renovación del piso de la tribuna de la cancha de fútbol y del techo de los vestuarios y pintura general; la terminación del cerramiento del Micro Estadio, utilizado por Patín Artístico, Newcom y Voley, al que sólo le falta un portón; por la terminación del SUM de 250 ms2 en la cancha de Hockey y otro en obra en la cancha de Rugby; el Golf acaba de adquirir una máquina greenera triple autopropulsada única en la zona; se mejoraron las canchas de Tenis, se pintó el quincho, se colocaron plantas nuevas y se están iluminando las canchas 5 y 6; se han hecho nuevas mejoras en la cancha de Pelota a paleta y la entrada; se realizan tareas de mejorado de las canchas de Bochas; se construyó una vereda sobre las dos cuadras de la avenida Mitre; y Hockey acaba de comprar en fábrica una nueva alfombra para su cancha, pero falta para colocarla.

Y así, las nuevas generaciones de dirigentes y directivos del Club rinden el mejor homenaje a los fundadores, con el lema: “en cada paso llevamos tu pasión”.

Por Comisión Directiva