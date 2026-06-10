Campus de patín en el club San Martín

Los días sábado 6 domingo 7 de junio en el polideportivo del club San Martín tuvo lugar el campus de perfeccionamiento técnico y coreográfico con la participación de 35 deportistas del club El Fortín y del equipo de competencia del club San Martín.

Estuvo a cargo del técnico universitario en deportes de patinaje César Salas y Lautaro Rodríguez Giusto, técnico universitario en deportes de patinaje y ex patinador mundialista de la selección Argentina.



Durante las dos jornadas las patinadoras pudieron entrenar los diferentes elementos del patinaje tendientes a preparar sus programas para el año 2027, como así también los componentes de la impresión artística de sus programas que serán presentados en los eventos que restan este año, entre ellos el selectivo para los torneos nacionales y los nacionales propiamente dichos.

En el bloque de preparación física se trabajaron aspectos tendientes a la mejora de la capacidad de salto, la flexibilidad, la fuerza y la resistencia específica para las rutinas del patinaje.

Fue un evento en el que las patinadoras tuvieron muchas horas de trabajo en cantidad y calidad, con el objetivo de brindarles herramientas para lograr un desarrollo deportivo acorde a las necesidades de cada una.