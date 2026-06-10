Alrededor de 40 vecinos de Chivilcoy fueron víctimas de una presunta estafa laboral difundida a través de Facebook

Un grupo de aproximadamente 40 vecinos de Chivilcoy denunció haber sido víctima de una presunta estafa vinculada a una falsa oferta laboral difundida por redes sociales. La convocatoria prometía trabajo en una obra que supuestamente comenzaría esta semana en el barrio La Cristina, pero al llegar al lugar los aspirantes descubrieron que no existía ninguna contratación ni proyecto en marcha.

Según relataron los damnificados, el aviso circulaba por Facebook y solicitaba a los interesados presentar antecedentes penales, fotocopia del DNI y, además, realizar el pago de un «seguro de vida» mediante una transferencia bancaria a una CBU determinada.

Uno de los testimonios fue brindado por Dario Lucero al programa Buenos Días de Radio Chivilcoy, quien acudió al lugar en búsqueda de esta posibilidad laboral y contó que decidió no realizar el depósito, aunque sí tramitó los antecedentes penales con la expectativa de conseguir el empleo.

«Esto surge por una convocatoria que vimos en Facebook. Te pedían antecedentes penales, fotocopia del documento y después un seguro de vida que había que depositar. Yo no entré en eso, pero sí hice los antecedentes porque siempre sirven para otro trabajo», explicó.

Lucero señaló que la necesidad de conseguir una fuente laboral llevó a decenas de personas hasta el barrio La Cristina. «Uno, por las ganas de trabajar, viene. Nos encontramos cerca de 40 personas esperando. Estuvimos casi una hora y el encargado de seguridad del barrio nunca tuvo información de que se fuera a hacer una construcción. No sabía absolutamente nada», relató.

De acuerdo con el testimonio, el supuesto organizador aseguraba que acababa de finalizar una obra en La Plata y que el lunes comenzaría otra en Chivilcoy, motivo por el cual estaba seleccionando personal. Según esa versión, de la gran cantidad de convocados surgiría el grupo definitivo de trabajadores.

Sin embargo, con el correr de los minutos y ante la ausencia de cualquier responsable, los presentes comenzaron a advertir que se trataba de un engaño. «Suena como una estafa», resumió Lucero.

Según trascendió, varias personas sí habrían efectuado el depósito solicitado, por un monto cercano a los 10 mil pesos, lo que incrementa la preocupación entre los afectados.

Este caso vuelve a poner la alerta sobre las falsas ofertas laborales que circulan en redes sociales y que, aprovechándose de la necesidad de empleo, solicitan pagos previos o datos personales. Las recomendaciones habituales de los especialistas indican desconfiar de cualquier propuesta que exija transferencias de dinero para acceder a un puesto de trabajo y verificar siempre la existencia de la empresa o emprendimiento que realiza la convocatoria.

Ahora resta saber cómo procederán los damnificados ante esta situación. Se espera que muchos de ellos formalicen la denuncia correspondiente para que la Justicia pueda proceder en la identificación de las personas a cargo de esta escandalosa maniobra.

De Chivilcoy