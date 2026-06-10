Las exportaciones de la cadena porcina crecieron 161% en valor en el primer cuatrimestre de 2026

Datos suministrados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, dan cuenta que las exportaciones de la cadena porcina alcanzaron un crecimiento interanual durante el primer cuatrimestre de 2026 de 161% en valor, por 6 millones de dólares, y de 78% en volumen, por un total de 5.137 toneladas, en base a datos del INDEC.

Entre los principales destinos que reciben carne de cerdo, chacinados, productos y subproductos comestibles y no comestibles desde Argentina, podemos mencionar a Costa de Marfil, China, Filipinas, Congo, Uruguay, Brasil, Hong Kong, Georgia y Paraguay, entre los más importantes.

Una vez más el trabajo en conjunto con el sector privado será clave para extender esos horizontes y acompañar la expansión de un sector que vuelve a ser noticia por su crecimiento y desarrollo sostenido, que ahora se observa en sus exportaciones y la apertura global de su producción.

Los destinos abiertos para la comercialización de la producción porcina son 54 y desde la Secretaría se trabaja y gestiona permanentemente para ampliar aún más el abanico de opciones.