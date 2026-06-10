La industria cayó casi un 3% y la construcción se desplomó 4% en abril, según el INDEC

La industria y la construcción volvieron a mostrar señales de retroceso en abril y dejaron atrás la mejora que habían insinuado durante marzo. Según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), ambos sectores registraron caídas tanto en la comparación mensual como interanual, reflejando que la recuperación de la actividad económica continúa siendo dispar y sin consolidarse.

De acuerdo con el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI), la actividad fabril cayó 2,8% en abril respecto del mismo mes de 2025. Además, en términos desestacionalizados, el indicador retrocedió 2,1% frente a marzo. En el acumulado del primer cuatrimestre del año, la industria exhibe una baja del 2,4% en comparación con igual período del año pasado.

El informe del INDEC detalló que 12 de las 16 divisiones industriales registraron caídas interanuales, con especial impacto en actividades vinculadas al mercado interno.

Los sectores más afectados

Productos textiles: -22,2%. Maquinaria y equipo: -20,2%. Prendas de vestir, cuero y calzado: -15,9%. Otros equipos, aparatos e instrumentos: -11,4%. Industrias metálicas básicas: -11,2%. Vehículos automotores y autopartes: -10,7%.

En contraste, algunas ramas lograron sostener números positivos. Entre ellas se destacaron sustancias y productos químicos, con un crecimiento interanual del 16,7%; productos de tabaco, con una suba del 6,5%; refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, que avanzó 5,6%; y madera, papel, edición e impresión, con un incremento del 4,1%.

La construcción tampoco escapó a la tendencia negativa. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró en abril una caída interanual del 2,8% y una baja del 4% respecto de marzo. Sin embargo, el acumulado de los primeros cuatro meses de 2026 aún mantiene una mejora del 2,1% frente al mismo período del año pasado.

Entre los insumos para la construcción predominó el signo negativo: cayeron los mosaicos graníticos y calcáreos (-18,9%), el yeso (-17,5%), las cales (-16,4%), el asfalto (-15,5%) y el cemento portland (-12,7%). En contrapartida, crecieron las ventas de hierro redondo y aceros para la construcción (15,7%), pinturas (10%) y otros insumos vinculados a la actividad (16,1%).

Como dato alentador, el empleo registrado privado en la construcción mostró en marzo una suba interanual del 2,5%, mientras que en el acumulado del primer trimestre el incremento fue del 1,6%. Los números de abril reflejan así una recuperación heterogénea, con algunos sectores puntuales mostrando dinamismo mientras gran parte del entramado productivo continúa sin consolidar una mejora sostenida.

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