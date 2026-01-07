Un conductor al mando de una pick up, bajo efectos de alcohol impacto contra un vehiculo estacionado
Conforme información recabada, en la noche de este ultimo martes se produjo un nuevo accidente vial en la ciudad de 9 de Julio, el que fue protagonizado en este caso por un conductor que estaba al mando de una pick up Volkswagen Amarok color blanca y que termino impactando sobre un automóvil Ford Focus color negro estacionado en la esquina de Av. Cnal. Pironio y Alberti, frente al complejo de Padel del lugar.
Si bien se registraron solo daños en ambos vehículos, al llegar personal policial al lugar consta el hecho y solicita al personal de GUM para ordenar el transito en el lugar y proceder a realizar test de alcoholemia al conductor de la pick up, a quien arrojo resultado positivo.
Ante ello se dio comunicación a la UFI Nº 5 del Departamento Judicial Mercedes, quien labro una IPP caratulada Daños, y solicito el secuestro de la camioneta. A su vez se le comunico al conductor la causa labrada. Tambien intervino personal de emergencias medicas.
foto: La trocha digital
