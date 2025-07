Un Club que fuera una familia: El Deportivo San Agustín, homenajeo a su impulsor, con un grato y emotivo encuentro

El Club Deportivo San Agustín transita en este año sus 61 años de vida institucional y deportiva; y sus inicios fueron como toda entidad, de esfuerzo, compromiso y labor continua, y la del Granate no fue menor, y este sábado, fue reconocida esa acción a su impulsor, el señor Juan Carlos Moreno, quien siendo docente del Colegio San Agustín de la ciudad de 9 de Julio, dio el punta pie inicial en conformar un equipo de Futbol, con el nombre que identificara a la congregación agustina y donde los jóvenes pudieran tener su propio club de futbol y jugar en el mismo.

Del acto que se dio en la mañana de este ultimo sábado, además de la Comisión Directiva del Deportivo San Agustín, encabezada por su presidente, Luis Testa, también fueron parte, ex jugadores de aquel entonces en 1964 y ex alumnos de don Juan Carlos Moreno, que llego al encuentro acompañado por un nieto.

Luis Testa, agradeció la iniciativa de ex jugadores de homenajear a Juan Carlos Moreno y donde la entidad en ese marco le entrego una camiseta del Club y el descubrimiento de una placa con el nombre de «Juan Carlos Moreno» al vestuario del Club.

Posteriormente, Juan Carlos Moreno, ingreso al vestuario, donde una de las categorías estaba por ingresar a jugar su partido de futbol, y a quienes dejo un mensaje, diciendo “felicitaciones muchachos de poder jugar con esta camiseta que tiene tanta historia para mi desde que la funde”, y agrego, disfruten del juego, que sea pasión y que sea vida interior, y los arengo, llenen los pulmones no solo de ganar, sino también de disfrutar, ya que sino no sirve para nada, puntualizo.

El acto de reconocimiento

Además de Luis testa, fue el ex arquero de San Agustín, Julio Barcia quien le recordó a Moreno, “ 61 años pasaron de esa semilla que sembraste en aquel momento, es esto que se ve aca, me emociona, y haberte conocido, fue un disfrutar la vida”, dijo.

Tras recibir la camiseta de San Agustín, la cual esta personalizada, Juan Carlos Moreno se refirió a los presentes, diciendo “es una emoción recibir estos colores, y explico porque los colores, y dijo que al empezar hubo que hacerlo todo, y al ir a Buenos Aires a buscar el equipo, pensé en algo que no sea comparable con un club de Argentina, queríamos ser originales, y encontramos este, y los pantalones, como usan el blanco para hacer gimnasia, decidimos el blanco. Era el único equipo que teníamos, y recordó una anécdota, que en cierta ocasión al jugar ante Agustín Álvarez, los colores eran muy parecidos, y nos pedían el equipo de reserva y no sabíamos de ello, y el otro equipo nos presto unas camisetas amarilla, y así pudimos jugar, recordó.

Ese año en la primera incursión deportiva de San Agustín, Juan Carlos Moreno, recordó que ganaron con la 5ta división y al otro año la 4ta., fueron muchas emociones, dijo.

De la historia, Moreno comento que la idea era la de familia , yo veía que llegaba el sábado y los alumnos se iban para distintos clubes, y porque esa amistad que comienza con la escuela no la continúan y me imagine esto del Club, por lo que los que jugaban, lo hacían y los demás acompañaban y animaban. Era un Club que fuera una familia, y eso por lo que veo esta continuando, reconoció el ex docente del Colegio San Agustín.

Moreno cerro sus palabras, diciendo que 9 de Julio fue una de las etapas mas importantes de su vida, ya que tenia 24 años y con cancha libre para hacer lo que quisiera, ya que me lo habilitaba el Director, recordó.