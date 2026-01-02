Un auto cayó desde el Puente Carretero al río en Cosquín: cuatro heridos

Un grave accidente vial conmocionó la mañana de este jueves en la ciudad de Cosquín, cuando un automóvil con cuatro personas a bordo cayó al río desde el Puente Carretero y terminó bajo la estructura, a varios metros de la calzada.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7.30, cuando por causas que aún son materia de investigación el conductor de un Renault Mégane, un hombre de 40 años, perdió el control del rodado, se salió del camino y se precipitó al vacío.

En el vehículo viajaban además dos jóvenes de 24 y 26 años y una mujer de 29. Tras el violento impacto, los cuatro ocupantes resultaron heridos y debieron ser asistidos por los servicios de emergencia que arribaron rápidamente al lugar.

Según el parte policial, el conductor sufrió una contusión pulmonar, mientras que los demás pasajeros presentaron traumatismos de diversa consideración. Todos fueron trasladados al Hospital Domingo Funes, donde quedaron en observación.

Por disposición de la Fiscalía de Cosquín, la zona donde quedó el automóvil fue perimetrada durante varias horas para preservar la escena y permitir el trabajo de la Policía Judicial, que busca determinar las causas del accidente.

Fuente: Cadena 3