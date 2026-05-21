21/05/2026   Agro

Expo Angus de Otoño 2026: El Mejor Ternero Negro fue para “La Clo” y el Mejor Ternero Colorado para “Las Tranqueras”

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Durante la tarde se realizó la jura de terneros en la pista Indoor a cargo de Manuel López. Al finalizar la jura de todas las categorías, se definieron los campeones, resultando Mejor Ternero Negro el box 555 de Cabaña La Clo, de Burg SA, y Mejor Ternero Colorado el box 509 de Cabaña Las Tranqueras, de Horacio Lavalle y Marta Vila Moret.

Al hacer un balance de la jornada, Manuel López señaló que estaba muy conforme con todo lo que encontró. “Es algo más difícil con los machos, ya que algunos años son un poco más dispares que las hembras, pero este año vi animales que me encantaron, que ganaron premios importantes, que seguramente van a seguir por buen camino porque son muy buenos”, afirmó.

Respecto del Campeón Negro, destacó que “es un ternero bárbaro, tiene mucha calidad racial, el tamaño justo, un volumen de carne importante, se mueve bien. Son varias cosas que se conjugan para formar un campeón”. Al referirse al Campeón Colorado, el jurado señaló que “tiene una armonía bárbara, desde que entró lo vi muy correcto en todas sus líneas, no es fácil en los colorados. Seguramente es un ternero que nos va a acompañar un par de años en las pistas porque es muy bueno”.

Lucas Lagrange, asesor de la Cabaña La Clo, contó que “es un ternero que ya cuando nació le dije al cabañero ´cuidalo porque es bueno´, ya impresionaba cuando era chiquito. Tiene un gustito especial porque es hijo de un toro mío que fue Reservado Gran Campeón en Palermo y la madre salió Reservada Gran Campeón en la Nacional, así que me gusta mucho la combinación. Le teníamos mucha fe”.

Horacio Lavalle, de “Las Tranqueras”, manifestó su alegría por el ternero ganador: “Desde que nació fue sobresaliente. Siempre se destacó en su grupo, creo que va a ser un buen toro. Estas exposiciones son una maravilla, porque la competencia te lleva a mejorar en forma permanente y no te podés quedar. Esto termina al final mejorando los rodeos argentinos. Más allá de la satisfacción personal, sentimos que estamos haciendo un trabajo útil para el sector”.

Veredictos:

CAMPEON TERNERO MENOR NEGRO

Cabaña “Don Cholo” de Aligafa S.A

Box: 415                                    RP: 157

 

RESERVADO CAMPEON TERNERO MENOR NEGRO

Cabaña “La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.

Box: 459                                     RP: 5708

 

TERCER MEJOR TERNERO NEGRO

Cabaña “23 De Noviembre” de Aldazabal, Nestor Daniel

Box: 458                                  RP:595

 

CAMPEON TERNERO MENOR COLORADO

Cabaña “El Cholo” de Turrin, Susana Analia Dominga

Box: 416                                 RP: 462

 

RESERVADO CAMPEON TERNERO MENOR COLORADO

Cabaña “San Jose” de Lagrange Lucas”

Box: 467                                     RP: 682

 

TERCER MEJOR TERNERO MENOR COLORADO

Cabaña “El Mojon” de Mohr, Norberto R. y Jorge M. S.H

Box: 406                                   RP: 386

 

CAMPEON TERNERO INTERMEDIO NEGRO

Cabaña “Origen” Compañía Arg. De Hacienda S.A

Box:528                              RP: 1023

 

RESERVADO CAMPEON TERNERO INTERMEDIO NEGRO

Cabaña “Santa Rosa” de Indio Nuevo S.A

Box: 496                                RP:1945

 

TERCER MEJOR TERNERO INTERMEDIO NEGRO

Cabaña “Don Jose” de Jose C. V. Mammoliti S.A

Box: 477                                 RP: 4496

 

 

CAMPEON TERNERO INTERMEDIO COLORADO

Cabaña “Las Tranqueras” de LA VALLE, HORACIO LUIS Y LA VALLE, MARTA VILA MORET DE, – OJEA RULLAN, CARLOS

Box: 509                                 RP: 1681

 

RESERVADO CAMPEON TERNERO INTERMEDIO COLORADO

Cabaña “La Pastoriza” de EL MADRIGAL S.R.L.,

Box:530                         RP: 3794

 

TERCER MEJOR TERNERO COLORADO

Cabaña “Malaika” de CAB. VICTORIA S.R.L.,

Box:629                            RP: 103

 

CAMPEON TERNERO MAYOR NEGRO

Cabaña “La Clo” de BURG S.A.,

Box:555                          RP:538

 

RESERVADO CAMPEON TERNERO MAYOR NEGRO

Cabaña “Tres Marias” de CAB. TRES MARIAS S.A.,

Box: 556                        RP: D115

 

TERCER MEJOR TERNERO MAYOR NEGRO

Cabaña “Santa Rita” de ANTIGUAS ESTANCIAS DON ROBERTO S.A.,

Box:543                           RP: 3422

 

CAMPEON TERNERO MAYOR COLORADO

Cabaña “Arandu” de ARANDU S.A.,

Box: 553                        RP: 2047

 

RESERVADO CAMPEON TERNERO MAYOR COLORADO

Cabaña “La Paz” de GREGORIO, NUMO Y NOEL WERTHEIN S.A.A.G.C.I.,Box: 566                         RP: 16427

 

TERCER MEJOR TERNERO MAYOR COLORADO

Cabaña “Gue Glen Sur” de ZANGUITU, RAUL ALBERTO

Box: 570                          RP: 1581

 

 

MEJOR TERNERO NEGRO DE LA EXPO

Cabaña “La Clo” de BURG S.A.,

Box:555                          RP:538

 

SEGUNDO MEJOR TERNERO NEGRO DE LA EXPO

Cabaña “Don Cholo” de Aligafa S.A

Box: 415                                    RP: 157

 

TERCER MEJOR TERNERO NEGRO DE LA EXPO

Cabaña “Origen” de Compañía Arg. De Hacienda S.A

Box:528                              RP: 1023

 

 

MEJOR TERNERO COLORADO DE LA EXPO

Cabaña “Las Tranqueras” de LA VALLE, HORACIO LUIS Y LA VALLE, MARTA VILA MORET DE, – OJEA RULLAN, CARLOS

Box: 509                                 RP: 1681

 

SEGUNDO MEJOR TERNERO COLORADO DE LA EXPO

Cabaña “El Cholo” de Turrin, Susana Analia Dominga

Box: 416                                 RP: 462

 

TERCER MEJOR TERNERO COLORADO DE LA EXPO

Cabaña “Arandu” de ARANDU S.A.,

Box: 553                        RP: 2047

Fuente y Foto: Angus

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