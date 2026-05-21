Expo Angus de Otoño 2026: El Mejor Ternero Negro fue para “La Clo” y el Mejor Ternero Colorado para “Las Tranqueras”
Durante la tarde se realizó la jura de terneros en la pista Indoor a cargo de Manuel López. Al finalizar la jura de todas las categorías, se definieron los campeones, resultando Mejor Ternero Negro el box 555 de Cabaña La Clo, de Burg SA, y Mejor Ternero Colorado el box 509 de Cabaña Las Tranqueras, de Horacio Lavalle y Marta Vila Moret.
Al hacer un balance de la jornada, Manuel López señaló que estaba muy conforme con todo lo que encontró. “Es algo más difícil con los machos, ya que algunos años son un poco más dispares que las hembras, pero este año vi animales que me encantaron, que ganaron premios importantes, que seguramente van a seguir por buen camino porque son muy buenos”, afirmó.
Respecto del Campeón Negro, destacó que “es un ternero bárbaro, tiene mucha calidad racial, el tamaño justo, un volumen de carne importante, se mueve bien. Son varias cosas que se conjugan para formar un campeón”. Al referirse al Campeón Colorado, el jurado señaló que “tiene una armonía bárbara, desde que entró lo vi muy correcto en todas sus líneas, no es fácil en los colorados. Seguramente es un ternero que nos va a acompañar un par de años en las pistas porque es muy bueno”.
Lucas Lagrange, asesor de la Cabaña La Clo, contó que “es un ternero que ya cuando nació le dije al cabañero ´cuidalo porque es bueno´, ya impresionaba cuando era chiquito. Tiene un gustito especial porque es hijo de un toro mío que fue Reservado Gran Campeón en Palermo y la madre salió Reservada Gran Campeón en la Nacional, así que me gusta mucho la combinación. Le teníamos mucha fe”.
Horacio Lavalle, de “Las Tranqueras”, manifestó su alegría por el ternero ganador: “Desde que nació fue sobresaliente. Siempre se destacó en su grupo, creo que va a ser un buen toro. Estas exposiciones son una maravilla, porque la competencia te lleva a mejorar en forma permanente y no te podés quedar. Esto termina al final mejorando los rodeos argentinos. Más allá de la satisfacción personal, sentimos que estamos haciendo un trabajo útil para el sector”.
Veredictos:
CAMPEON TERNERO MENOR NEGRO
Cabaña “Don Cholo” de Aligafa S.A
Box: 415 RP: 157
RESERVADO CAMPEON TERNERO MENOR NEGRO
Cabaña “La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.
Box: 459 RP: 5708
TERCER MEJOR TERNERO NEGRO
Cabaña “23 De Noviembre” de Aldazabal, Nestor Daniel
Box: 458 RP:595
CAMPEON TERNERO MENOR COLORADO
Cabaña “El Cholo” de Turrin, Susana Analia Dominga
Box: 416 RP: 462
RESERVADO CAMPEON TERNERO MENOR COLORADO
Cabaña “San Jose” de Lagrange Lucas”
Box: 467 RP: 682
TERCER MEJOR TERNERO MENOR COLORADO
Cabaña “El Mojon” de Mohr, Norberto R. y Jorge M. S.H
Box: 406 RP: 386
CAMPEON TERNERO INTERMEDIO NEGRO
Cabaña “Origen” Compañía Arg. De Hacienda S.A
Box:528 RP: 1023
RESERVADO CAMPEON TERNERO INTERMEDIO NEGRO
Cabaña “Santa Rosa” de Indio Nuevo S.A
Box: 496 RP:1945
TERCER MEJOR TERNERO INTERMEDIO NEGRO
Cabaña “Don Jose” de Jose C. V. Mammoliti S.A
Box: 477 RP: 4496
CAMPEON TERNERO INTERMEDIO COLORADO
Cabaña “Las Tranqueras” de LA VALLE, HORACIO LUIS Y LA VALLE, MARTA VILA MORET DE, – OJEA RULLAN, CARLOS
Box: 509 RP: 1681
RESERVADO CAMPEON TERNERO INTERMEDIO COLORADO
Cabaña “La Pastoriza” de EL MADRIGAL S.R.L.,
Box:530 RP: 3794
TERCER MEJOR TERNERO COLORADO
Cabaña “Malaika” de CAB. VICTORIA S.R.L.,
Box:629 RP: 103
CAMPEON TERNERO MAYOR NEGRO
Cabaña “La Clo” de BURG S.A.,
Box:555 RP:538
RESERVADO CAMPEON TERNERO MAYOR NEGRO
Cabaña “Tres Marias” de CAB. TRES MARIAS S.A.,
Box: 556 RP: D115
TERCER MEJOR TERNERO MAYOR NEGRO
Cabaña “Santa Rita” de ANTIGUAS ESTANCIAS DON ROBERTO S.A.,
Box:543 RP: 3422
CAMPEON TERNERO MAYOR COLORADO
Cabaña “Arandu” de ARANDU S.A.,
Box: 553 RP: 2047
RESERVADO CAMPEON TERNERO MAYOR COLORADO
Cabaña “La Paz” de GREGORIO, NUMO Y NOEL WERTHEIN S.A.A.G.C.I.,Box: 566 RP: 16427
TERCER MEJOR TERNERO MAYOR COLORADO
Cabaña “Gue Glen Sur” de ZANGUITU, RAUL ALBERTO
Box: 570 RP: 1581
MEJOR TERNERO NEGRO DE LA EXPO
Cabaña “La Clo” de BURG S.A.,
Box:555 RP:538
SEGUNDO MEJOR TERNERO NEGRO DE LA EXPO
Cabaña “Don Cholo” de Aligafa S.A
Box: 415 RP: 157
TERCER MEJOR TERNERO NEGRO DE LA EXPO
Cabaña “Origen” de Compañía Arg. De Hacienda S.A
Box:528 RP: 1023
MEJOR TERNERO COLORADO DE LA EXPO
Cabaña “Las Tranqueras” de LA VALLE, HORACIO LUIS Y LA VALLE, MARTA VILA MORET DE, – OJEA RULLAN, CARLOS
Box: 509 RP: 1681
SEGUNDO MEJOR TERNERO COLORADO DE LA EXPO
Cabaña “El Cholo” de Turrin, Susana Analia Dominga
Box: 416 RP: 462
TERCER MEJOR TERNERO COLORADO DE LA EXPO
Cabaña “Arandu” de ARANDU S.A.,
Box: 553 RP: 2047
Fuente y Foto: Angus
Deja un comentario