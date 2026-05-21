Expo Angus de Otoño 2026: El Mejor Ternero Negro fue para “La Clo” y el Mejor Ternero Colorado para “Las Tranqueras”

Durante la tarde se realizó la jura de terneros en la pista Indoor a cargo de Manuel López. Al finalizar la jura de todas las categorías, se definieron los campeones, resultando Mejor Ternero Negro el box 555 de Cabaña La Clo, de Burg SA, y Mejor Ternero Colorado el box 509 de Cabaña Las Tranqueras, de Horacio Lavalle y Marta Vila Moret.

Al hacer un balance de la jornada, Manuel López señaló que estaba muy conforme con todo lo que encontró. “Es algo más difícil con los machos, ya que algunos años son un poco más dispares que las hembras, pero este año vi animales que me encantaron, que ganaron premios importantes, que seguramente van a seguir por buen camino porque son muy buenos”, afirmó.

Respecto del Campeón Negro, destacó que “es un ternero bárbaro, tiene mucha calidad racial, el tamaño justo, un volumen de carne importante, se mueve bien. Son varias cosas que se conjugan para formar un campeón”. Al referirse al Campeón Colorado, el jurado señaló que “tiene una armonía bárbara, desde que entró lo vi muy correcto en todas sus líneas, no es fácil en los colorados. Seguramente es un ternero que nos va a acompañar un par de años en las pistas porque es muy bueno”.

Lucas Lagrange, asesor de la Cabaña La Clo, contó que “es un ternero que ya cuando nació le dije al cabañero ´cuidalo porque es bueno´, ya impresionaba cuando era chiquito. Tiene un gustito especial porque es hijo de un toro mío que fue Reservado Gran Campeón en Palermo y la madre salió Reservada Gran Campeón en la Nacional, así que me gusta mucho la combinación. Le teníamos mucha fe”.

Horacio Lavalle, de “Las Tranqueras”, manifestó su alegría por el ternero ganador: “Desde que nació fue sobresaliente. Siempre se destacó en su grupo, creo que va a ser un buen toro. Estas exposiciones son una maravilla, porque la competencia te lleva a mejorar en forma permanente y no te podés quedar. Esto termina al final mejorando los rodeos argentinos. Más allá de la satisfacción personal, sentimos que estamos haciendo un trabajo útil para el sector”.

Veredictos:

CAMPEON TERNERO MENOR NEGRO

Cabaña “Don Cholo” de Aligafa S.A

Box: 415 RP: 157

RESERVADO CAMPEON TERNERO MENOR NEGRO

Cabaña “La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.

Box: 459 RP: 5708

TERCER MEJOR TERNERO NEGRO

Cabaña “23 De Noviembre” de Aldazabal, Nestor Daniel

Box: 458 RP:595

CAMPEON TERNERO MENOR COLORADO

Cabaña “El Cholo” de Turrin, Susana Analia Dominga

Box: 416 RP: 462

RESERVADO CAMPEON TERNERO MENOR COLORADO

Cabaña “San Jose” de Lagrange Lucas”

Box: 467 RP: 682

TERCER MEJOR TERNERO MENOR COLORADO

Cabaña “El Mojon” de Mohr, Norberto R. y Jorge M. S.H

Box: 406 RP: 386

CAMPEON TERNERO INTERMEDIO NEGRO

Cabaña “Origen” Compañía Arg. De Hacienda S.A

Box:528 RP: 1023

RESERVADO CAMPEON TERNERO INTERMEDIO NEGRO

Cabaña “Santa Rosa” de Indio Nuevo S.A

Box: 496 RP:1945

TERCER MEJOR TERNERO INTERMEDIO NEGRO

Cabaña “Don Jose” de Jose C. V. Mammoliti S.A

Box: 477 RP: 4496

CAMPEON TERNERO INTERMEDIO COLORADO

Cabaña “Las Tranqueras” de LA VALLE, HORACIO LUIS Y LA VALLE, MARTA VILA MORET DE, – OJEA RULLAN, CARLOS

Box: 509 RP: 1681

RESERVADO CAMPEON TERNERO INTERMEDIO COLORADO

Cabaña “La Pastoriza” de EL MADRIGAL S.R.L.,

Box:530 RP: 3794

TERCER MEJOR TERNERO COLORADO

Cabaña “Malaika” de CAB. VICTORIA S.R.L.,

Box:629 RP: 103

CAMPEON TERNERO MAYOR NEGRO

Cabaña “La Clo” de BURG S.A.,

Box:555 RP:538

RESERVADO CAMPEON TERNERO MAYOR NEGRO

Cabaña “Tres Marias” de CAB. TRES MARIAS S.A.,

Box: 556 RP: D115

TERCER MEJOR TERNERO MAYOR NEGRO

Cabaña “Santa Rita” de ANTIGUAS ESTANCIAS DON ROBERTO S.A.,

Box:543 RP: 3422

CAMPEON TERNERO MAYOR COLORADO

Cabaña “Arandu” de ARANDU S.A.,

Box: 553 RP: 2047

RESERVADO CAMPEON TERNERO MAYOR COLORADO

Cabaña “La Paz” de GREGORIO, NUMO Y NOEL WERTHEIN S.A.A.G.C.I.,Box: 566 RP: 16427

TERCER MEJOR TERNERO MAYOR COLORADO

Cabaña “Gue Glen Sur” de ZANGUITU, RAUL ALBERTO

Box: 570 RP: 1581

MEJOR TERNERO NEGRO DE LA EXPO

Cabaña “La Clo” de BURG S.A.,

Box:555 RP:538

SEGUNDO MEJOR TERNERO NEGRO DE LA EXPO

Cabaña “Don Cholo” de Aligafa S.A

Box: 415 RP: 157

TERCER MEJOR TERNERO NEGRO DE LA EXPO

Cabaña “Origen” de Compañía Arg. De Hacienda S.A

Box:528 RP: 1023

MEJOR TERNERO COLORADO DE LA EXPO

Cabaña “Las Tranqueras” de LA VALLE, HORACIO LUIS Y LA VALLE, MARTA VILA MORET DE, – OJEA RULLAN, CARLOS

Box: 509 RP: 1681

SEGUNDO MEJOR TERNERO COLORADO DE LA EXPO

Cabaña “El Cholo” de Turrin, Susana Analia Dominga

Box: 416 RP: 462

TERCER MEJOR TERNERO COLORADO DE LA EXPO

Cabaña “Arandu” de ARANDU S.A.,

Box: 553 RP: 2047

Fuente y Foto: Angus