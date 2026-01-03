Un accidente vial por alcance, dejó dos heridos la Ruta 5

Un nuevo accidente de tránsito se registró sobre la Ruta Nacional N°5, donde se vieron involucrados un automóvil y una motocicleta. El hecho ocurrió el miércoles 1 de enero, alrededor de las 20 horas, en el kilómetro 79 de la autovía, en sentido Luján-Mercedes, cerca del peaje de la localidad de Olivera.

Según se informó, la motocicleta impactó desde atrás al vehículo de mayor porte. A raíz del choque, dos personas —ocupantes de la moto— sufrieron heridas de gravedad y debieron ser asistidas por los Bomberos Voluntarios y personal del Hospital General Zonal Nuestra Señora de Luján. [Fuente: El Civismo / Luján]