Últimos aprontes para el IV Congreso Porcino del Atlántico

El IV Congreso Porcino del Atlántico se celebrará de manera presencial los días 22 y 23 de octubre de 2026 en el Hotel Uthgra Sasso, en la ciudad de Mar del Plata. Está dirigido a productores y profesionales del sector, y busca fomentar la colaboración y el entendimiento en toda la cadena porcina bajo el lema «Unidos».

Consultados por Todocerdos, desde la organización del evento señalaron que el Congreso está encaminado, con buen apoyo de las empresas del sector y mucho interés por parte de productores, técnicos y asesores. “Este es el IV Congreso Porcino del Atlántico y tenemos un camino recorrido que nos presenta muy bien, y en esta edición hemos diseñado un programa muy atractivo, atendiendo los desafíos que tiene este sector, que crece año tras año”.

Una agenda actual y estratégica

Los ejes principales de la agenda central propuesta para este IV Congreso planea:

– Economía y mercados: Situación del sector, importaciones, exportaciones y cadena de valor porcina.

– Innovación tecnológica: Uso de la Inteligencia Artificial en la producción y nutrición de precisión.

– Gestión operativa: Optimización de los costos de producción y situación de la industria frigorífica.

– Valor agregado: Cómo construir valor tomando posesión de los distintos eslabones de la cadena productiva.

Este IV Congreso Porcino del Atlántico va a abordar todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías en nutrición, sanidad y manejo. También habrá exposiciones sobre avances genéticos y la importancia de la genética en el crecimiento de la actividad porcina.

“Tendremos un panel presentando el proyecto del Norte grande, donde contaremos con la presencia de empresarios del Chaco que tienen toda la cadena desde la producción la faena propia ciclo 2 y 3 con auditoría aprobada para la exportación pero están apostando al mercado interno ya abrieron 34 franquicias y piensan seguir creciendo. También lo integrarán funcionarios de Tucumán y Santiago del Estero y funcionarios del gobierno nacional.

Desde la organización confirmaron la presencia, entre otros, de los siguientes disertantes:

-François Pequerul, director comercial LATAM – DOSATRON INTERNATIONAL: Especialista en comercio internacional con trayectoria en más de 23 países de América Latina, Europa y Brasil. Experto en desarrollo de negocios, exportaciones y alianzas estratégicas en la cadena agroalimentaria.

-Gelson Leandro Gubert, especialista en gestión de datos y Consultor de negocios LATAM en Agriness: Especialista en gestión de datos para la producción porcina. Ayuda a granjas a convertir su información en mejores decisiones productivas.

-Dante Chicarelli, Export Sales Manager AB NEO (España), Veterinario de producción en granjas porcinas, combina la experiencia a campo con la apertura de nuevos mercados de exportación: Especialista en nutrición animal y en la gestión de equipos orientada a resultados productivos.

-Agustín Tocagni, presidente Ingacot / Cepba Cámara Empresas Porcinas Bs. As. Empresario porcino con más de dos décadas al frente de una agroindustria integrada que combina producción en granja y faena propia. Como dirigente gremial del sector, impulsa la representación y el crecimiento de las empresas porcinas bonaerenses.

-Santiago Capalbo, médico veterinario y nutricionista porcino con maestría y formación de posgrado en nutrición y bienestar animal en la Universidad Autónoma de Barcelona. Más de una década liderando el desarrollo técnico y nutricional en la producción porcina.

El programa adelanta además, la presencia de Fernando Vilela, quien fue el primer Secretario de Bioeconomía del gobierno actual. El profesional propondrá el rol que debe asumir Argentina en este contexto global del cerdo.

– ¿Por qué el lema “Unidos”?

– Creemos que es fundamental trabajar por la unidad del sector y por ello hemos apelado a esta poderosa y necesaria palabra. Unidos es un poco la continuidad de lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Convocar a los distintos eslabones que hacen a la cadena productiva comercial y política del sector. Es necesario que empiecen a verse como pares como elemento necesario y no como enemigo. Para lograr una cadena fortalecida necesitamos eslabones fortalecidos Y eso se logra desde la unidad. Cuando logremos entender esto el sector pegará un salto cualitativo y cuantitativo.

El Sasso es un espacio ideal para que las empresas expongan toda tecnologías novedosas y presentar sus novedades sobre manejo, sanidad, reproducción y nutrición. Están previstos además espacios para el café, la charla amena y comidas con un excelente servicio, a precios muy accesibles.

Ya instalado como un encuentro de tradición, el IV Congreso Porcino del Atlántico se realizará los días 22 y 23 de octubre en Mar del Plata no existe otro.

Ingrese a este link y ahí tendrán toda la información pertinente a este importante evento de un sector que crece y va por más:

https://corppass.events/unidos/form?source=landing