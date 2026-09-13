Tragedia en Guaminí: encontraron sin vida a cuatro personas fallecidas tras caer a la laguna
Tres pescadores y un guía murieron ahogados este sábado en el partido bonaerense de Guaminí después de que la embarcación en la que se trasladaban junto a una quinta persona diera una vuelta de campana en la Laguna del Monte, uno de los espejos de agua que integran el sistema de las Encadenadas del Oeste.
El accidente provocó un amplio operativo de emergencia en la zona. Los equipos de rescate lograron localizar en un primer momento los cuerpos de tres de los ocupantes, mientras seguía la búsqueda de un cuarto pescador y un guía local.
Las tres primeras víctimas identificadas eran José Domingo Carrizo, de 84 años y oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71 años, de Capital Federal; y José Luna, de 70 años.
Este domingo se produjo el hallazgo del cuerpo del guía de pesca José Antonio Bianchi, de 52 años y residente en el Balneario Cochicó, lo que elevó a cuatro la cantidad de víctimas mortales. De esta forma, aún falta localizar a una quinta persona, que es el cuarto pescador.
El vuelco provocó que todos los ocupantes terminaran en el agua. Poco después se puso en marcha un importante operativo para intentar localizar a las personas que se encontraban a bordo.
Tras conocerse el accidente de la embarcación, se desplegó un operativo integrado por Bomberos Voluntarios de Guaminí, Defensa Civil y efectivos de la Policía Comunal.
Las tareas se concentraron también en distintos sectores de la laguna para intentar establecer el recorrido que pudo haber realizado la embarcación y determinar dónde podrían encontrarse las dos personas que continúan desaparecidas.
Por su parte, la Jefatura de Policía Comunal de Guaminí dispuso la suspensión de las actividades de pesca en el sector de la Laguna del Monte hasta nuevo aviso.
La Laguna del Monte es uno de los espejos de agua que integran el sistema de Las Encadenadas del Oeste, un conjunto de lagunas ubicado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y frecuentado habitualmente por pescadores y visitantes.
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