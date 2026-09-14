Los Juegos Suramericanos ya se viven a pleno en Santa Fe: Rosario, Rafaela y la capital, con gran convocatoria

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya se viven a pleno en Rosario, Santa Fe y Rafaela. Desde las primeras horas de este domingo, familias, jóvenes y visitantes de distintas provincias y del exterior se acercaron a los escenarios deportivos para acompañar el comienzo de las competencias.

La jornada también marcó la apertura de los Fan Fest, que sumaron propuestas culturales, recreativas, gastronómicas y musicales para todas las edades.

El acceso a los Fan Fest es libre y gratuito, aunque se requiere una registración previa en fanfest.santafe2026.ar, donde se debe descargar un código QR por cada día de asistencia.

En tanto, quienes quieran asegurarse un lugar para presenciar las competencias pueden reservar sus tickets en entradas.santafe2026.ar. El valor es de $10.000 y lo recaudado será destinado a CILSA, los excombatientes de Malvinas y Cáritas.

Rosario, una de las protagonistas

En Rosario, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este domingo del inicio de las competencias en el Parque Independencia, luego de haber encabezado el sábado por la noche el acto de apertura en el Monumento Nacional a la Bandera.

Las filas para ingresar a algunas de las disciplinas fueron una de las postales de la jornada. Los atletas de distintos países comenzaron a competir ante un público que acompañó desde temprano cada una de las actividades.

A la agenda deportiva se sumaron los Fan Fest del Parque Independencia y el Museo del Deporte, con diferentes propuestas para disfrutar durante el desarrollo de los Juegos.

También hay actividad en Santa Fe y Rafaela

La convocatoria también se replicó en las otras dos ciudades sede.

En la ciudad de Santa Fe, el Fan Fest del Parque del Sur abrió sus puertas con actividades destinadas a toda la familia, mientras que en Rafaela las propuestas se concentraron en el Microestadio del Distrito Joven y el Velódromo.

De esta manera, las tres ciudades comenzaron a vivir el evento deportivo internacional que reúne a atletas de distintos países y que tendrá actividad durante los próximos días.

Para consultar el cronograma completo de competencias, horarios, disciplinas y escenarios deportivos, se encuentra disponible toda la información actualizada en santafe2026.ar.