Ulises Chito Forte defendió el rol del IPCVA: «Tenemos historia, no prontuario»
En el marco de la Exposición Rural, el dirigente pecuario Ulises Chito Forte analizó el presente del sector productivo y remarcó el valor institucional, social y comercial del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).
Forte destacó la capacidad de la entidad para generar consensos en un sector caracterizado por la diversidad de posturas:
«El IPCVA tiene historia, no prontuario. Es la única institución que fue capaz de sentar a ocho integrantes en un consejo, con diferentes ideas y principios, y lograr consensos por un fin común. Hemos demostrado que se puede pensar distinto y estar sentados en la misma mesa», afirmó.
Promoción internacional y compromiso educativo
Durante la entrevista, se resaltó la doble labor del organismo: por un lado, la apertura y consolidación de mercados internacionales (como China, Estados Unidos y la presencia en ferias globales como Anuga y Sial); por el otro, su función social e institucional dentro del país.
En ese sentido, Forte valoró las iniciativas educativas que acercan la realidad de la cadena ganadera a los estudiantes de escuelas primarias y secundarias:
- Concientización: Difundir desde el interior hacia los grandes centros urbanos el esfuerzo que implica la crianza vacuna.
- Aporte privado: Proyectos financiados sin costo para el Estado, a partir de un aporte mínimo por parte de la industria y los productores.
Críticas a las exigencias impositivas y a la dirigencia
Consultado sobre las críticas que ocasionalmente recibe el Instituto por parte de ciertos sectores, Forte fue contundente y apuntó a la presión fiscal que sufre el campo:
«Resulta que algunos dirigentes se preocupan por el equivalente a 200 gramos de carne que se aportan al Instituto, mientras seguimos pagando el 5% de retenciones, el 17% de impuestos a los combustibles con rutas destruidas, inmobiliario y tasas municipales. Entre Rentas, Municipios y ARCA se llevan el 60% de la producción. Esos dirigentes equivocaron el rumbo», sentenció.
Finalmente, el dirigente valoró la importancia de las exposiciones urbanas para acercar la producción agropecuaria, la proteína vegetal y el trabajo del campo a los ciudadanos de los grandes centros urbanos.
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