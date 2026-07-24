Ulises Chito Forte defendió el rol del IPCVA: «Tenemos historia, no prontuario»

En el marco de la Exposición Rural, el dirigente pecuario Ulises Chito Forte analizó el presente del sector productivo y remarcó el valor institucional, social y comercial del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

Forte destacó la capacidad de la entidad para generar consensos en un sector caracterizado por la diversidad de posturas:

«El IPCVA tiene historia, no prontuario. Es la única institución que fue capaz de sentar a ocho integrantes en un consejo, con diferentes ideas y principios, y lograr consensos por un fin común. Hemos demostrado que se puede pensar distinto y estar sentados en la misma mesa», afirmó.

Promoción internacional y compromiso educativo

Durante la entrevista, se resaltó la doble labor del organismo: por un lado, la apertura y consolidación de mercados internacionales (como China, Estados Unidos y la presencia en ferias globales como Anuga y Sial); por el otro, su función social e institucional dentro del país.

En ese sentido, Forte valoró las iniciativas educativas que acercan la realidad de la cadena ganadera a los estudiantes de escuelas primarias y secundarias:

Concientización: Difundir desde el interior hacia los grandes centros urbanos el esfuerzo que implica la crianza vacuna.

Difundir desde el interior hacia los grandes centros urbanos el esfuerzo que implica la crianza vacuna. Aporte privado: Proyectos financiados sin costo para el Estado, a partir de un aporte mínimo por parte de la industria y los productores.

Críticas a las exigencias impositivas y a la dirigencia

Consultado sobre las críticas que ocasionalmente recibe el Instituto por parte de ciertos sectores, Forte fue contundente y apuntó a la presión fiscal que sufre el campo:

«Resulta que algunos dirigentes se preocupan por el equivalente a 200 gramos de carne que se aportan al Instituto, mientras seguimos pagando el 5% de retenciones, el 17% de impuestos a los combustibles con rutas destruidas, inmobiliario y tasas municipales. Entre Rentas, Municipios y ARCA se llevan el 60% de la producción. Esos dirigentes equivocaron el rumbo», sentenció.

Finalmente, el dirigente valoró la importancia de las exposiciones urbanas para acercar la producción agropecuaria, la proteína vegetal y el trabajo del campo a los ciudadanos de los grandes centros urbanos.