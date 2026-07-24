Caputo ratificó que el campo seguirá primero en la baja de retenciones

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este jueves en la Exposición Rural que el Gobierno mantendrá al campo como prioridad en la reducción de retenciones a medida que mejoren las cuentas públicas. Durante su recorrida por Palermo, afirmó que el sector «siempre fue el motor» de la economía argentina, destacó el clima de optimismo que percibe entre los productores y descartó nuevos anuncios para la jornada.

En declaraciones a la prensa durante su visita a la Exposición Rural de Palermo, Caputo sostuvo que el ánimo que encontró entre productores y empresarios refleja la confianza que el Gobierno busca consolidar con su política económica.

«Veo un montón de optimismo. Es el mismo optimismo que compartimos con el Presidente y con todo el equipo económico», expresó el ministro.

El titular del Palacio de Hacienda afirmó que el agro ha sido históricamente uno de los principales motores de la economía argentina y cuestionó las políticas aplicadas en las últimas décadas.

Según señaló, durante los últimos 25 años el sector enfrentó medidas que limitaron su desarrollo, entre ellas las retenciones, las brechas cambiarias y otras distorsiones que, a su juicio, afectaron la rentabilidad de la producción.

«Siempre lo fue el campo y particularmente en los últimos 25 años se le aplicaron políticas que iban en contra de su desarrollo y del de otros sectores generadores de dólares y empleo», sostuvo.

Caputo remarcó que el objetivo del Gobierno continúa siendo avanzar hacia la eliminación de los derechos de exportación, aunque aclaró que ese proceso dependerá de la consolidación del equilibrio fiscal.»Nuestro objetivo es terminar en algún momento con todas las retenciones», afirmó.

El funcionario recordó que las medidas anunciadas meses atrás buscaron brindar previsibilidad al sector y reiteró que la continuidad del programa económico permitirá seguir reduciendo la carga tributaria sobre la producción.

Consultado sobre la posibilidad de nuevos anuncios durante la Exposición Rural, Caputo descartó novedades inmediatas y explicó que las decisiones más importantes ya fueron comunicadas. «Los anuncios se hicieron hace dos meses. Lo que buscamos es darles certidumbre y mostrarles que este camino va a continuar por los próximos dos años», indicó.

Ante una pregunta puntual sobre posibles cambios en las retenciones para el novillo, el ministro respondió de manera escueta: «Lo que hemos anunciado», sin anticipar nuevas medidas.

Las declaraciones de Caputo se producen en el marco de la Exposición Rural de Palermo, donde el Gobierno busca reforzar su vínculo con el sector agropecuario y transmitir previsibilidad respecto del rumbo económico, mientras el agro espera nuevas reducciones en los derechos de exportación conforme avance el superávit fiscal.