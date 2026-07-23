Falleció Omar Santorelli: el fútbol está de luto

Este jueves 23 de julio de 2026, a los 72 años falleció en su ciudad natal Chivilcoy, el ex jugador y reconocido entrenador de fútbol Omar Santorelli, Director Técnico del Club Agustín Alvarez. Fue jugador de la Selección de la Liga Nuevejuliense y DT de Once Tigres cuando en 2011 logró el Ascenso de manera invica al Torneo Argentino B. No pudo salir adelante, afectado por un problema de salud.

Como futbolista Santorelli defendió las camisetas de Colón de Chivilcoy, Flandria, Villa Dálmine, Chacarita Juniors y Almagro, entre otros.

Como DT tuvo recordados pasos en clubes de Ascenso de AFA y a nivel amateur del interior: Flandria, Defensores de Belgrano, Deportivo Morón, Brown de Adrogué, Comunicaciones, San Telmo, Excursionistas, Dock Sud, San Miguel, Laferrere, Central Córdoba de Rosario, Sportivo Italiano, Once Tigres, Agropecuario de Carlos Casare, Colón de Chivilcoy y Agustín Álvarez.

SANTORELLI COMO JUGADOR EN 9 DE JULIO

Omar Santorelli se sumó al Dennehy Fútbol Club en 1977, con un pase por un año. Caletrio lo buscó, por intermedio de sus compañeros Julio Scabaliero y Hugo Torres, ante la necesidad del plantel.

Cuando se conformó la gloriosa Selección de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, en 1977, que dirigió Oscar Carranza, Omar Santorelli fue elegido entre los mejores jugadores que se desempeñaban en los clubes nuevejulienses. Formó parte de aquella campaña memorable de la Selección de la LNF.

COMO DT

En 2011 como DT Omar Santorelli llegó a Once Tigres para conducir deportivamente el proyecto de ascenso desde el Torneo del Interior al Argentino B. Fue así como se cumplió (con creces) el objetivo.

Una gran campaña respaldó el ascenso del equipo de Omar Santorelli al Argentino B. En este Torneo del Interior el equipo logró el tan ansiado objetivo por la institución y el fútbol de 9 de Julio.

En 18 partidos de la temporada 2011 Once Tigres no conoció la derrota. Ganó 14 partidos, empató 4 y no perdió. Convirtió 38 goles (2,11 por partido) y le marcaron sólo 9 (0,50 por partido).

En 2026 fue convocado por el Club Agustín Alvarez, logrando el objetivo de potenciar el plantel para permanecer en la máxima categoría de la LNF, en un momento complicado.

Admirado por propios y respetado por rivales, Omar Santorelli

era un técnico de mucho trabajo, que estaba en todos los detalles, con espíritu amateur y con rigor profesional. Consideraba que los futbolistas además de las condiciones deportivas debían tener necesidades y ganas, con hambre de gloria, expresando que prefería a los jugadores «de heladera vacía».

DESPEDIDA DE AGUSTIN ALVAREZ

«Desde el Club y Biblioteca Agustín Álvarez lamentamos profundamente esta inmensa pérdida y acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias y deseándoles la fortaleza necesaria para atravesar tanto dolor.

Omar llegó a nuestra institución en enero de este año, en un momento complejo para el club. Con la humildad, la pasión y el compromiso que lo caracterizaban, “el Loco”, como cariñosamente lo conocía todo el fútbol, se puso el equipo al hombro aun cuando su salud ya le imponía una dura batalla. Con trabajo, convicción y liderazgo logró sacar al equipo de una situación comprometida y devolvernos la ilusión.

En apenas unos meses supo ganarse el cariño y el respeto de jugadores, dirigentes, colaboradores e hinchas. Su paso por Agustín Álvarez fue breve, pero profundamente significativo. Nos deja enseñanzas que trascienden el fútbol y el enorme orgullo de haber compartido este tiempo con una figura tan importante de nuestro deporte.

Este año esperaba con enorme ilusión alcanzar un hito que mencionaba con entusiasmo cada vez que podía: en la octava fecha iba a dirigir su partido número 1.000 como entrenador, un sueño que lamentablemente no podrá concretar, pero que no opaca una trayectoria extraordinaria y una vida dedicada al fútbol.

Estamos convencidos de que, así como nosotros aprendimos a quererlo, Omar también aprendió a querer a Agustín Álvarez. Por eso, su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros.

Te vamos a extrañar, Omar. Estarás siempre en nuestra memoria y en el corazón de esta familia ROJA.

Gracias por todo, Omar. Hasta siempre».

DESPEDIDA DE ONCE TIGRES

“El loco”, artífice del campeonato más importante en la historia de nuestro club, guiando un plantel de tigres, arrasador, que hizo vibrar a una ciudad entera.

Cada partido de su glorioso Once Tigres, era una lección de coraje, pasión, y amor por este deporte.

Su huella permanecerá por siempre en el corazón y en la memoria de toda la familia del Tigre.

Acompañamos con cariño y respeto a su familia en este difícil momento.

Descansa en paz Tótem, ¡Hasta siempre Omar!»

Fuente Diario el 9 de Julio