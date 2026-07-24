Con foco en la digitalización, Agricultura creó TRAZA para integrar la información de la cadena cárnica

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca puso en marcha el Sistema Informático de Trazabilidad Animal (TRAZA), una nueva plataforma de uso optativo destinada a integrar la información existente sobre la producción ganadera y brindar herramientas para mejorar la trazabilidad, la gestión de datos y el acceso al financiamiento del sector. La medida, oficializada mediante la Resolución 117/2026, establece que TRAZA funcionará como un sistema de consulta que reunirá información proveniente de distintos registros del Estado, abarcando todas las etapas de la cadena productiva, desde la cría y el engorde hasta la faena.

Según los fundamentos de la norma, el desarrollo de la plataforma responde al avance de la identificación electrónica individual del ganado bovino, bubalino y cérvido, cuya implementación comenzó este año, y busca aprovechar esa información para generar herramientas que permitan mejorar la toma de decisiones tanto del sector público como de los operadores privados.

Uno de los principales objetivos del sistema es facilitar la utilización del ganado como garantía financiera. En ese sentido, TRAZA permitirá validar la disponibilidad de animales afectados a contratos de warrant y otros instrumentos de garantía, además de brindar mecanismos para el seguimiento de los movimientos de la hacienda mediante la integración con los sistemas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). La resolución también instruye al Senasa a desarrollar los aspectos técnicos necesarios para la implementación del sistema y a incorporar mecanismos que permitan registrar en línea los certificados de depósito y warrants sobre ganado, de modo que los acreedores puedan acceder a información vinculada con los movimientos y el stock de los animales comprometidos como garantía.

El Gobierno sostiene que la iniciativa apunta a profundizar la digitalización de la actividad agropecuaria y a generar instrumentos de bajo costo que aprovechen la información ya disponible en los sistemas oficiales. Asimismo, considera que la herramienta contribuirá a dinamizar el crédito para el sector ganadero mediante una mayor seguridad jurídica y transparencia en las operaciones financieras. La implementación de TRAZA será gradual. La Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal será la autoridad de aplicación y definirá, a medida que avance el desarrollo informático, la puesta en funcionamiento de cada uno de los módulos que integrarán la plataforma.

Con esta medida, la Secretaría de Agricultura busca consolidar un esquema que combine la trazabilidad individual del rodeo con nuevas herramientas digitales para fortalecer la gestión de la cadena cárnica y ampliar las posibilidades de financiamiento para los productores.