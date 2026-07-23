Palermo: La Gran Campeón Hembra de la raza Angus fue para la cabaña La Rubeta en sociedad con Gustavo Mato
La cabaña La Rubeta obtuvo este jueves el máximo galardón en la jura de hembras de la raza Angus de la Exposición Rural de Palermo, al consagrarse Gran Campeón Hembra con el ejemplar Box 436, RP 9196, en una definición realizada en la Pista 2 y encabezada por el jurado Néstor Chiaravalli.
La Gran Campeón Hembra pertenece a Rubeta S.A., Gustavo Emilio Mato, Kory S.A. y Barcia Holzer S.A., en una de las juras más competitivas de los últimos años por la calidad y uniformidad de los animales presentados.
El Reservado de Gran Campeón Hembra fue para el ejemplar Box 236, RP 2480, de la cabaña Don Romeo, de Alejandro Ezequiel Spinella, mientras que el reconocimiento como Tercer Mejor Hembra correspondió al Box 465, RP 1576, de Arandú S.A., Cabaña Tres Marías S.A. y Salvini e Hijos S.R.L.
El presidente de la Asociación Argentina de Angus, Amadeo Derito, destacó el nivel exhibido durante la jornada y afirmó: «Todo salió muy bien, la calidad fue excelente y la jura cada año es más difícil por la uniformidad en pista. Me alegró el resultado, especialmente por los amigos ganadores con genética reconocida. Mañana sigue la competencia de machos, con más adrenalina y expectativa de buen público».
Por su parte, Martín Fernández, de La Rubeta, expresó su emoción tras la consagración: «Es una alegría enorme. Venir a Palermo ya es difícil, y llegar con tres hembras a la final era un gran logro. Después, cuando salió la Reservada, entró una cuarta. Teníamos mucha confianza en dos vacas, la colorada y la intermedia, que finalmente fue la que se coronó Gran Campeón. La verdad es que es una vaca espectacular: reúne todas las condiciones, tiene un gran balance, mucha feminidad, es profunda, con gran volumen y muy ancha de atrás».
La Cabaña La Rubeta está ubicada en el partido de Lezama, provincia de Buenos Aires, más precisamente en el paraje La Florida, cercano a la ciudad de Lezama. Desde hace años es una de las cabañas líderes de la genética Angus argentina
La actividad de Angus en la Exposición Rural continuará este viernes con la esperada jura de machos, una de las instancias más convocantes de la muestra, donde volverán a competir los principales exponentes de la genética Angus del país.
GRAN CAMPEÓN HEMBRA
BOX:436 RP:9196
“La Rubeta” de Rubeta S.A- Mato, Gustavo Emilio- Kory S.A – Barcia Holzer S.A
RESERVADO DE GRAN CAMPEÓN HEMBRA
BOX:236 RP:2480
“Don Romeo” de Spinella, Alejandro Ezequiel
TERCER MEJOR HEMBRA
BOX:465 RP:1576 “Arandu” de Arandu S.A- Cab. Tres Marias S.A- Salvini e Hijos S.R.L
TODOS LOS PREMIOS
VAQUILLONA MENOR
VAQUILLONA MENOR NEGRO
- Mejor Vaquillona Menor:
BOX: 403 RP: 986
“Origen” de Cia. Arg. de Hacienda S.A
- Segunda Mejor Vaquillona Menor:
BOX:400 RP: 16250
“La Paz” de Gregorio, Numo y Noel Werthein S.A.A.G.C.I
- Tercer Mejor Vaquillona Menor:
BOX: 398 RP: 17808
“La Pluma” de La Pluma de Firpo S.A.
VAQUILLONA MENOR COLORADO:
- Mejor Vaquillona Menor:
BOX: 405 RP: 3719
“La Pastoriza” de El Madrigal S.R.L.
- Segunda Mejor Vaquillona Menor:
BOX: 406 RP: 1366
“Gue Glen Sur” de Zanguitu, Raul Alberto
- Tercer Mejor Vaquillona Menor:
BOX: 407 RP: 127
“La Amelia” de Parodi, Gaston Raul
CAMPEÓN VAQUILLONA MENOR:
BOX: 403 RP: 986
“Origen” de Cia. Arg. de Hacienda S.A
RESERVADO CAMPEÓN VAQUILLONA MENOR:
BOX: 405 RP: 3719
“La Pastoriza” de El Madrigal S.R.L
TERCER MEJOR VAQUILLONA MENOR:
BOX:400 RP: 16250
“La Paz” de Gregorio, Numo y Noel Werthein S.A.A.G.C.I
VAQUILLONA INTERMEDIA
VAQUILLONA INTERMEDIA NEGRO
- Mejor Vaquillona Intermedia:
BOX:436 RP:9196
“La Rubeta” de Rubeta S.A, Mato Gustavo, Kory S.A, Barcia Holzer S.A
- Segunda Mejor Vaquillona Intermedia:
BOX: 435 RP:1458
“Las Tranqueras” de La Valle, Horacio Luis Y La Valle Marta Vila Moret
- Tercer Mejor Vaquillona Intermedia:
BOX:425 RP:490
“La Alianza” de Cebey Pervan, Claudia Noemi-Ganadera Esquel S.A.R.I.F- Berardi Sebastian- Aqilotti S
VAQUILLONA INTERMEDIA COLORADO
- Mejor Vaquillona Intermedia:
BOX:455 RP: 3651
“La Pastoriza” de El Madrigal S.R.L, Ojea Rullan Carlos
- Segunda Mejor Vaquillona Intermedia:
BOX:460 RP:3534
“La Pastoriza” de El Madrigal S.R.L.
- Tercer Mejor Vaquillona Intermedia;
BOX:454 RP:464
“Don Fioto” de Correndo Luciano German
CAMPEÓN VAQUILLONA INTERMEDIA:
BOX:436 RP:9196
“La Rubeta” de Rubeta S.A, Mato Gustavo, Kory S.A, Barcia Holzer S.A
RESERVADO CAMPEÓN VAQUILLONA INTERMEDIA:
BOX: 435 RP:1458
“Las Tranqueras” de La Valle, Horacio Luis Y La Valle Marta Vila Moret
TERCER MEJOR VAQUILLONA INTERMEDIA:
BOX: 455 RP: 3651
“La Pastoriza” de El Madrigal S.R.L, Ojea Rullan Carlos
VAQUILLONA MAYOR
VAQUILLONA MAYOR NEGRO
- Mejor Vaquillona Mayor Negro:
BOX:465 RP:1576
“Arandu” de Arandu S.A, Cab. Tres Marias S.A, Salvini e Hijos S.R.L
- Segunda Mejor Vaquillona Mayor Negro:
BOX: 475 RP:263
“Suyaná” de D´aloia, Cesar Dario
- Tercer Vaquillona Mayor Negro:
BOX: 474 RP:7023
“Huaca Curu” de Sucres. De Jorge A. Blanco Villegas S.H de Graciela A.Q.D
VAQUILLONA MAYOR COLORADO
- Mejor Vaquillona Mayor Colorado:
BOX:481 RP:3436
“La Pastoriza” el Madrigal S.R.L
- Segunda Mejor Vaquillona Mayor Colorado:
BOX: 485 RP:2398
“Don Florencio” de Oscar M. Busquet e Hijos S.A, Campo Manantiales S.R.L
- Tercer Mejor Vaquillona Mayor Colorado:
BOX: 482 RP:12606
“Don Benjamin” de Don Benjamin S.A
CAMPEÓN VAQUILLONA MAYOR
BOX:465 RP:1576
“Arandu” de Arandu S.A – Cab. Tres Marias S.A – Salvini e Hijos S.R.L
RESERVADO CAMPEÓN VAQUILLONA MAYOR
BOX:481 RP:3436
“La Pastoriza” el Madrigal S.R.L
TERCER MEJOR VAQUILLONA MAYOR
BOX: 485 RP:2398
“Don Florencio” de Oscar M. Busquet e Hijos S.A, Campo Manantiales S.R.L
VACA JOVEN
VACA JOVEN NEGRO
- Mejor Vaca Joven Negro:
BOX:487 RP:16070
“La Paz” de Gregorio, Numo y Noel Werthein S.A.A.G.C.I.
- Segunda Mejor Vaca Joven Negro:
BOX:489 RP:2022
“Don Romeo” de Spinella, Alejandro Ezequiel
CAMPEÓN VACA JOVEN
BOX:487 RP:16070
“La Paz” de Gregorio, Numo y Noel Werthein S.A.A.G.C.I.
RESERVADO CAMPEÓN VACA JOVEN
BOX:489 RP:2022
“Don Romeo” de Spinella, Alejandro Ezequiel
VACA
VACA NEGRO
- Mejor Vaca Negro:
BOX:491 RP:456
“Don Abraham” de Groenenberg, Karen
- Segunda Mejor Vaca Negro:
BOX:496 RP:442
“La Alianza” de Cebey Pervan, Claudia Noemi- Berardi, Sebastian- Criad. Y Sem. Don Pedro- Lopez, Luci
- Tercer Mejor Vaca Negro
BOX:495 RP:296
“La Juanita” de Ojea Rullan, Carlos Ignacio Antonio
VACA COLORADO
- Mejor Vaca Colorado:
BOX: 502 RP:408
“La Rubeta” de Rubeta S.A- Monino- Frigorífico Modelo (UY)
- Segunda Mejor Vaca Colorado:
BOX: 500 RP:5181
“La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L- Añes Gutierrez Haciendas- Domissi, Damian
CAMPEÓN VACA
BOX: 502 RP:408
“La Rubeta” de Rubeta S.A- Monino- Frigorífico Modelo (UY)
RESERVADO CAMPEÓN VACA
BOX: 500 RP:5181
“La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L- Añes Gutierrez Haciendas- Domissi, Damian
TERCER MEJOR VACA
BOX:491 RP:456
“Don Abraham” de Groenenberg, Karen
VACA CON CRÍA
VACA CON CRIA NEGRO
- Mejor Vaca con Cria Negro:
BOX: 507 RP: 60
“La laguna” de Lavayen, Julian Marcelo
- Segunda Mejor Vaca con Cria Negro:
BOX: 506 RP: 50
“Don Cholo” de Aligafa S.A- Ojea Rullan, Carlos
- Tercer Mejor Vaca con Cria Negro:
BOX:504 RP:636
“San Edmundo” de Hernandez, Fernando- Bohus, Lara
VACA CON CRÍA COLORADO
- Mejor Vaca con Cría Colorado:
BOX:509 RP:11766
“Don Benjamin” de Don Benjamin S.A
- Segunda Mejor Vaca con Cría Colorado:
BOX:508 RP:390
“La Doris” de Sola, Mauricio Ruben
CAMPEÓN VACA CON CRÍA
BOX: 507 RP: 60
“La laguna” de Lavayen, Julian Marcelo
RESERVADO CAMPEÓN VACA CON CRÍA
BOX:509 RP:11766
“Don Benjamin” de Don Benjamin S.A
TERCER MEJOR VACA CON CRÍA
BOX: 506 RP: 50
“Don Cholo” de Aligafa S.A- Ojea Rullan, Carlos
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