Un accidente vial en la ciudad dejo como saldo el fallecimiento de un hombre

Este jueves minutos antes de las 16hs se produjo un accidente vial en la intersección de las calles Av. San Martin y Corrientes, donde un automóvil arrollo a un hombre que cruzaba la avenida, y a pesar de haber sido asistido por el Servicio de Emergencia y trasladado a un centro de salud local, el masculino falleció en el nosocomio.

La dinámica del hecho es materia de investigación por parte de la policía que interviene, pero lo cierto que un automóvil marca Chevrolet Cruze, color blanco conducido por una mujer, en la esquina antes mencionada, se encuentra con el peatón que era ayudado para no perder su equilibrio, con un bastón.

Tras el accidente la policia cerco el lugar para el trabajo de la pericia policial y la avenida se corto al transito entre Corrientes y Santa Fe.

Ampliaremos con informe policial

Foto Daniel Escobedo