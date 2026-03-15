TRX 420: En Expoagro, Honda presento el PRIMER CUATRI de fabricación nacional

Una parada obligada en Expoagro fue el stand de Honda . Allí se conjugaron calidad, diseño, confiabilidad y respuestas a las necesidades del campo argentino. Motos y Cuatriciclos fue parte de la muestra, con especial énfasis que la marca japonesa presento como fue el Primer Cuatriciclo de fabricación Nacional.

Para conocer mas sobre ello, desde El Regional Digital dialogamos con Alejandro Mónica, gerente de la división Motos y Cuatriciclos en la marca, quien resalto «estamos presentando un producto que va a brindar muchísimas soluciones para el agro, como es el Cuatriciclo TRX 420 de Honda, además de anunciar que lo empezamos a fabricar en Argentina y esto para nosotros, era una asignatura pendiente. Realmente nos preparamos para estar a la altura de este momento con una capacidad productiva y una red de concesionarios que se está preparando para la postventa, y poder satisfacer las necesidades de mantenimiento», subrayo el directivo de Honda Motors Argentina.

En Expoagro, los visitantes que pasaron por el Stand de Honda a conocer el TRX 420, también podían apreciarlo en una pista acondicionada donde se realizaron prueba de la unidad motriz.

Valor y entrega del TRX 420

Otro atributo que tiene su producción nacional es un menor valor su costo al mercado, y según Mónica, tiene un valor de 11.500 dólares, versus el anterior de 13.900 dólares, informo.

En cuanto a su entrega, destaco que ya se esta haciendo a través de los concesionarios, una pre venta anticipada y en días mas comienza una producción en series, y durante fines de marzo vamos a estar haciendo las entregas a los concesionarios; y en abril empieza la venta retail», informo.

Motos

En otro orden, Alejandro Monica sostuvo que Honda es una marca que genera confianza y a lo largo de todos es tos casi 50 años que estamos ya transitando en el país, con la calidad de los productos, la confiabilidad, estar siempre presentes en todos momentos del país.

Y esa confianza que brindan los productos de la marca, fue muy visible por las personas que se acercaron para observar motos. En Expoagro Agro, Alejandro Monica informo que se presenta toda la familia de XR, son productos que en el campo se usan mucho y se adaptan muy bien, como la 150, la 190 y la 300 que el año pasado tuvieron algunas mejoras principalmente en lo que es seguridad y eficiencia de consumo. Ademas cambiamos la tecnología de frenos incorporando el ABS y actualizamos los motores que ahora cumplen con una normativa euro, que es más exigente y tiene un mejor consumo de combustible.