Pruebas libres en el Autódromo

Desde el AutomotoClub Nuevejuliense informaron que este viernes 1 de mayo se desarrollaron en el kartodromo de 9 de Julio pruebas libres.

En pista, la divisional 150cc Juveniles mostró una interesante paridad, con Ian Pierantonelli como referencia al marcar el mejor registro con 50.231, seguido de cerca por Hernán Bottini y Genaro Balda, todos dentro de márgenes muy ajustados que anticipan una lucha intensa en pista.

Por el lado de la 150cc Super Master, el más veloz fue Gian Pannocchia, quien detuvo el cronómetro en 50.273, estableciendo una sólida referencia.

Detrás se ubicaron Cristian Figueroa y Emilio Torres, en un lote que promete dar espectáculo con pilotos experimentados y de gran trayectoria.

En la competitiva 250cc Kayak, combinando Juveniles y Master, Lucas López se destacó con un registro de 48.482, siendo uno de los tiempos más rápidos de toda la jornada.

La divisional dejó en claro su potencial con un parque firme y tiempos muy consistentes, donde también se lucieron Juan Cruz Baldres y Juan Bautista Cid.

Finalmente, en las categorías KMX Master y Senior, Federico Lombardo fue la referencia con un notable 46.706, siendo además el registro más veloz del día.

Muy cerca quedaron Emilio Torres y Ezequiel Juárez, en otra divisional que mostró gran nivel y competitividad.

Más allá de los números, la jornada volvió a destacarse por la gran presencia de equipos, pilotos y público, que acompañó durante todo el día, generando un ambiente que ya se vive como anticipo de lo que vendrá.

Boxes colmados, trabajo constante en cada estructura y el sonido de los motores como banda sonora, le dieron forma a un viernes que dejó mucho más que simples ensayos.

Con estos primeros indicios en pista, el kartódromo ya se prepara para un fin de semana que promete ser vibrante.

La expectativa crece, los protagonistas ya tomaron contacto con el circuito y todo indica que el espectáculo estará a la altura de lo que el público espera.