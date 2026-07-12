Triquinosis en Lincoln: decomisaron unos 80 kilos de chacinados en una carnicería, confirmaron triquina

La Municipalidad de Lincoln informó que, en la tarde de este sábado, personal de la Dirección de Bromatología decomisó 77 kilos de carne de cerdo, embutidos y chacinados sin trazabilidad en una carnicería de la ciudad, ubicada en Av. Maipú y Liborio Tiseyra.

Los inspectores de de Bromatología efectuaron el decomiso de 46,5 kg de carne de cerdo, 21,5 kg de chacinados y 9 kg de embutidos que no tenían trazabilidad.

Ante este hecho de gravedad, personal de la Dirección de Bromatología y de Zoonosis de la Municipalidad de Lincoln hizo la interdicción y decomiso de dicha mercadería para realizar los respectivos análisis y determinar si es compatible con triquinosis, lo que se confirmo más tarde.

Tras ello, la direccion de Salud solicito a aquellos vecinos que hayan consumido productos provenientes de este comercio y, en los últimos días hayan tenido síntomas compatibles con esta enfermedad (fiebre, diarrea, vómitos, dolor abdominal, dolor muscular intenso, hinchazón de párpados y decaimiento general), se recomienda que se acerquen al Hospital Municipal “Dr. Rubén Miravalle” para solicitar el tratamiento antiparasitario que se aplica en estos casos de forma preventiva.

Desde la Dirección de Bromatología y Zoonosis precisaron que toda la mercadería que fue decomisada será trasladada a un digestor habilitado para ser desnaturalizada por incineración. Además, a partir de la intervención del personal municipal también se activó la comunicación con SENASA, Ministerio de Desarrollo Agrario y Región Sanitaria III.

Al momento, según se indicó desde el Hospital Municipal de Lincoln sólo se reportó un paciente de sexo masculino con sintomatología sospechosa de triquinosis. El paciente permanece estable, recibiendo tratamiento y se aguarda por el resultado de la prueba serológica para confirmar se trate de un caso positivo de triquinosis, informaron medios linqueños.