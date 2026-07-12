Encuentran sin vida a un hombre en la via publica

Durante la mañana de este sábado 11, se dio un hecho que genero preocupación en vecinos cuando en la intersección de la calle Salta, casi Libertad, sobre la vereda del Centro Socio Productivo San Cayetano, fue visto un hombre mayor de edad tendido sobre la vereda, por lo que las personas que presenciaron ello, alertaron al 911 t

En el lugar trabajaron una ambulancia de Clysa, personal de Guardia Urbana Municipal y efectivos de la Policía Comunal, quienes confirmaron el desceso de la persona.

Conforme se conocio horas mas tardes, la persona fallecida tenía 67 años, y fue identificada como Daniel Bracco que residía en la vecina ciudad pero oriundo de Bragado.

Las circunstancias del fallecimiento son materia de investigación aunque muchos comentarios aparecidos en redes sociales mencionan que el citado se hallaba en situación de calle.

Se espera aun un informe de Policia Comunal.