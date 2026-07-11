El Coro Polifónico Ciudad de 9 de Julio celebrará sus 75 años con un gran concierto coral

En el marco de los festejos por su 75° aniversario, el Coro Polifónico Ciudad de 9 de Julio ofrecerá un Concierto Coral este sábado 11 de julio, a partir de las 18:30 horas, en el Salón Blanco del Palacio Municipal.

La velada reunirá a destacadas agrupaciones corales de distintos puntos de la provincia.

Además del conjunto anfitrión, participarán el Coro Padre Elizalde, de Ciudadela; CantArte, de Punta Alta; y Coral Reencuentro, quienes compartirán un repertorio especialmente preparado para celebrar este importante acontecimiento.

El concierto será una oportunidad para homenajear la trayectoria del Coro Polifónico de 9 de Julio, una institución que desde hace 75 años promueve la actividad coral y enriquece la vida cultural de la comunidad.

La invitación está abierta a todos los vecinos que deseen disfrutar de una tarde de música coral y acompañar este significativo aniversario.