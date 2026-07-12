Campaña 26/27: Desde INTA 9 de Julio analizaron el estado de cultivos de trigo y con vistas a la Gruesa, plantea la estrategia ante “El Niño”

“Estas bajas temperaturas de las últimas semanas, para lo que es trigo, si el lote esta con mucho rastrojo, y es un trigo que está emergiendo y por la acumulación de rastrojo puede generar mortandad de plantas, de allí que la recomendación es, si ese lote va un cultivo de invierno, hacer una buena distribución del rastrojo de la cosecha anterior”, analizo el Jefe de la AER INTA 9 de Julio, Lic. Lisandro Torrens.

El titular de la AER INTA 9 de Julio dialogo en el programa Acontecer Rural por FM Amanecer, 102.7 y donde analizo el estado del cultivo de trigo y cebada en el distrito, además de un párrafo mirando la gruesa 26/27.

En su análisis, Torrens, puntualizó que “generalmente este tipo de heladas que se están dando ahora son heladas con un porcentaje de humedad muy alto, y lo que se congela, ya con la planta (trigo), nacida, lo que se congela es el agua superficial que tiene arriba la planta y eso ayuda a la planta por ahí a protegerse un poco del frío, explico, al tiempo que aclaro eso se da en la denominada “helada negra”, con baja humedad, donde se congela el porcentaje de líquido que tiene la planta adentro y mortandad de esa planta de trigo aun cuando ya haya nacido, puntualizo.

Ensayo de INTA: Fecha de siembra y fertilización

Referido al estado del cultivo de invierno, indico que están bien con humedad adecuada en la emergencia. Mientras que por el lado del INTA ya hay realizado la siembra de ensayos de cultivos de Trigo y Cebada en un trabajo conjunto con la empresa Trybus.

Es un ensayo de variedades de trigo que incluyen tres fechas de siembra. En la primera fecha de siembra fueron los ciclos largos con los intermedios. En la segunda fecha de siembra fueron los intermedios y algún intermedio corto y ahora van a ir los ciclos cortos, que en esta semana se implantan, informo.

El lote esta ubicado en la intersección del camino a Norumbega y Patricios, viene de un cultivo de soja con un rinde de 4.700 kilos, y en el ensayo también se analiza el paquete de fertilización nitrogenada como para obtener el máximo rendimiento pero que no se nos diluya tanto lo que es proteína y gluten en el grano.

Manejo y estrategia de la Gruesa en un año Niño

Tambien el técnico de INTA 9 de Julio se refirió a la siembra de cultivos de gruesa. Esta campaña con la particularidad de que los productores y los agrónomos ya saben que deberán lidiar con un evento “Niño”, por lo que Torrens, informo que 9 de Julio tiene hoy una napa donde agronómicamente sería ideal poder mantenerla a esos niveles de un metro veinte más o menos que lo que está hoy. Si tenemos lluvias abundantes esa napa va a subir y cómo la podemos contrarrestar con consumo. Lamentablemente, se hizo poco trigo por una cuestión coyuntural, pero el que se ha sembrado, nos va a permitir, tener un doble cultivo e intensificar la rotación, para consumir el agua que vamos a tener.

Maiz

Independientemente de eso, para lo que es el cultivo de maíz, ya teniendo la napa en las situaciones que está y viendo la perspectiva climática que viene, obviamente vamos a apuntar a siembras tempranas, siembras de principio de septiembre, recomendó.

En otro párrafo, Torrens evaluó, «yo no trataría de ganar mayor superficie a la que cosechamos este año debido a que hoy los números son muy finos y no perder por encharcamiento, por lluvias excesivas que podamos llegar a tener en el mes de octubre o noviembre», y recomendó en no ganar superficie en primer medida.

Tambien puso foco en aquel lote que se alquila para la siembra. No se le puede, exigir al que va a sembrar pagar por algo que no va a utilizar. Es riesgosa en tener que ir a sembrar una superficie que se anega, enfatizo.

Otra estrategia que podemos hacer es la densidad de plantas para un año niño, donde vamos a contar con buena humedad y tiene que rondar alrededor de las 75.000 plantas a 80.000 plantas dependiendo del híbrido, hay híbridos que por ahí necesitan más plantas e ir a 85.000 semillas por hectárea, eso es fundamental para también aprovechar el consumo, hacer un buen consumo de agua del lote.

Lisandro Torrens recordo que la campaña pasada nos enseño que si nosotros tenemos una buena reserva hídrica y aporte de napa, el rendimiento prácticamente está garantizado, aunque nos acompañen las lluvias como nos acompañaron el año pasado por demás, pero bueno nos acompañaron hasta principio de diciembre, el cultivo de maíz sembrado en fecha temprana está más que garantizado por una cuestión de que cuando se empieza a cortar el agua en el mes de enero o febrero, ahí el aporte de agua de napa nos ayuda a cubrir ese bache de déficit hídrico”, informo

En cuanto a la fertilización nitrogenada, dijo que el nitrógeno es uno de los nutrientes más móviles en el suelo, por lo cual no sería recomendable con un pronóstico de año niña, con lluvias de buena intensidad, fertilizar a la siembra, tendríamos que tratar de entrar lo más tarde posible a fertilizar ese cultivo, llamémoslo V2, B3, V4, pero insistió en tratar de estirar la fertilización nitrogenada lo más adentro del cultivo posible para evitar el lavado de ese nitrógeno, y que el cultivo de maíz lo pueda aprovechar hasta en V 8 y V10, que es cuando verdaderamente lo empieza a necesitar y aprovechar.

Soja

También para lo que lo que es el cultivo de soja, enfatizo al igual que el maiz, no ganar más superficie. Una soja sembrada en el mes de noviembre como estamos sembrando nosotros, fines de octubre, principios de noviembre ya el panorama climático va a estar un poco más definido no trataría de ganar una superficie que después la pueda llegar a perder y por más que la logre, después por ahí voy a tener en marzo dificultades para la cosecho. Así que bueno, son recomendaciones que por ahí podemos llegar a tener en cuenta.

Aquí apunto Torrens en utilizar ciclo cortos en soja, y que podamos entrar a cosechar, a principios de abril antes que por ahí se desate un poco la lluvia del otoño si el niño continúa”, sostuvo.